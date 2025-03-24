Самолет казахстанской компании Air Astana вынужденно сел в Баку
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту «Гейдар Алиев» в Баку, сообщает портал Media.az со ссылкой на пресс-службе воздушной гавани.
Airbus A321 выполнял рейс Тбилиси — Алматы. Капитан судна запросил посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
Кризисный центр аэропорта начал работу в режиме мобилизации, в 00:25 по местному времени (23:25 мск) самолет приземлился.
«Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования», — говорится в сообщении.
Остальных пассажиров разместили в отеле. Рейс в Алмату авиакомпания отложила.
В начале марта самолет, летевший из Сиднея в австралийский город Перт, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, после того как в кабине пилотов заметили дым.
Воздушное судно крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas повернуло обратно спустя 25 минут после вылета. Посадка прошла успешно, в аэропорту самолет встретили аварийно-спасательные службы. В Qantas сообщили, что лайнер вернулся «после сообщения о технической проблеме».
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