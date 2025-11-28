В Перми экстренно сел самолет «Аэрофлота» рейсом из Иркутска в Москву
В международном аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет рейса Иркутск — Москва, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
Речь идет о самолете SU-1563. На борту находилось158 человек. По предварительной информации, причиной экстренной посадки могла стать возможная утечка топлива.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Перми, в пресс-службу Аэрофлота
«Командир воздушного судна <...> принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива», — говорится в сообщении.
Посадка прошла штатно в 15:32 мск, из Москвы уже направили резервный борт. Ожидается, что он выделит из Перми в Москву в 20:30 по местному времени (18:30 мск).
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что взяла под контроль соблюдение прав пассажиров экстренно севшего рейса, уточнив, что посадка прошла успешно.
В тот же день 28 ноября самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Томск, ушел на запасной аэродром новосибирского аэропорта Толмачево. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что пилот решил приземлиться в Новосибирске в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Томска на чистку.
