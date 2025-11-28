 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Перми экстренно сел самолет «Аэрофлота» рейсом из Иркутска в Москву

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В международном аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет рейса Иркутск — Москва, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Речь идет о самолете SU-1563. На борту находилось158 человек. По предварительной информации, причиной экстренной посадки могла стать возможная утечка топлива.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Перми, в пресс-службу Аэрофлота

«Командир воздушного судна <...> принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива», — говорится в сообщении.

Посадка прошла штатно в 15:32 мск, из Москвы уже направили резервный борт. Ожидается, что он выделит из Перми в Москву в 20:30 по местному времени (18:30 мск).

Рейс из Владивостока с 90 пассажирами аварийно сел в Хабаровске
Общество

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что взяла под контроль соблюдение прав пассажиров экстренно севшего рейса, уточнив, что посадка прошла успешно.

В тот же день 28 ноября самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Томск, ушел на запасной аэродром новосибирского аэропорта Толмачево. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что пилот решил приземлиться в Новосибирске в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Томска на чистку.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Софья Полковникова
Самолеты Аэрофлот Пермь
Материалы по теме
На авиашоу в Дубае разбился самолет
Общество
Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана
Спорт
Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 15:22 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 15:22
Каждый пятый россиянин планирует встретить Новый год на даче Недвижимость, 15:42
European Gymnastics допустил российских спортсменов к своим турнирам Спорт, 15:38
В МИД призвали проверить сообщения о доходах Бельгии от активов России Политика, 15:32
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 34 многоквартирных дома Политика, 15:19
В завалах рухнувшего в Южно-Сахалинске ангара нашли третье тело погибшего Общество, 15:12
В отель на западе Стамбула бросили ручную гранату Политика, 15:10
Экс-футболист «Спартака» и сборной Польши развелся с женой-россиянкой Спорт, 15:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Экс-футболист ЦСКА Думбия назвал ошибкой переход в «Рому» в 2015 году Спорт, 15:07
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 15:00
Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО Экономика, 14:55
OKX объявила чемпионат по трейдингу с призовым фондом до 1 млн USDT Крипто, 14:55
Минцифры напомнило, как снять охлаждение с иностранной сим-карты Технологии и медиа, 14:41
Кремль заявил о «шатающейся» системе на Украине из-за обысков у Ермака Политика, 14:35
Польша потребовала объяснений от Украины после коррупционного скандала Политика, 14:35