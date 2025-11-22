 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Польше призвали перенести посольство России из-за близости к Минобороны

В Польше приняли резолюцию о переносе российского посольства в Варшаве

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию с призывом к правительству республики о переносе посольства России в Варшаве, сообщило Defence 24. 

Резолюцию поддержало большинство парламентариев: за нее проголосовали 439 депутатов, против — ни одного, один депутат воздержался. Ранее профильные комитеты по обороне и иностранным делам одобрили документ единогласно.

В резолюции Сейм потребовал от правительства обеспечить безопасность района расположения российского посольства на улице Бельведерской, прилегающего к зданию Министерства обороны. Предлагается усилить контрразведывательную и противобеспилотную защиту здания военного ведомства, а также проработать в рамках международного права вопрос о переносе российской дипмиссии.

Представитель партии PiS Марчин Оцепа выразил надежду, что польский МИД направит России дипломатическую ноту с предложением о согласовании нового места.

Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство
Политика
Фото:Генеральное консульство России в Гданьске

Ранее, в ноябре, МИД Польши потребовал от России закрыть последнее работающее в стране Генеральное консульство в Гданьске до 23 декабря. Незадолго до этого польское дипведомство вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Варшава обвинила Москву в причастности к диверсиям на железной дороге, ведущей на Украину. Россия подобные утверждения опровергает.

О решении прекратить работу российского генконсульства днем 19 ноября объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Решение, по его словам, было принято в ответ на «диверсионные атаки России». В Кремле решение Польши о закрытии генконсульства назвали проявлением деградации, к которой скатились двухсторонние отношения.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Егор Алимов
Польша Сейм Россия посольство Варшава
