0

Песков назвал место встречи Путина с Дмитриевым после переговоров в США

Песков: Дмитриев в Москве отчитается Путину о переговорах в США
Кирилл Дмитриев и Владимир Путин
Кирилл Дмитриев и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится в Москве с главой государства Владимиром Путиным после своего возвращения с переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он [Дмитриев] в Москву должен прилететь, ему надо еще добраться, путь неблизкий. Когда прилетит, он доложит президенту», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, где состоится встреча Дмитриева с Путиным — в Москве или Петербурге.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 22 декабря, состоится неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ, где президент России будет участвовать.

Дмитриев сообщил о подготовке России и США к сотрудничеству в Арктике
Политика
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Очередной раунд переговоров о мирном урегулировании стартовал в США со встречи украинской и американской делегаций. На следующий день спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с прилетевшим в Майами Кириллом Дмитриевым.

В Кремле заявили, что Дмитриев поехал в США с задачей узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану и затем отчитаться президенту. 

Переговоры завершились 21 декабря, по их итогам Дмитриев завил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

Покидая США, он также опубликовал пост в соцести X со словами: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва». Сообщение было проиллюстрировано фотографией самого Дмитриева в футболке с надписью Next time in Moscow («В следующий раз в Москве») и подписью Путина.

