Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Он разместил в своих социальных сетях фото с подписью: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва». На снимке Дмитриев также одет в футболку с надписью «Next time in Moscow»

Фото: Кирилл Дмитриев (Григорий Сысоев / РИА Новости)

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдет в Москве.

По итогам встреч в Майами с американско делегацией, которые длились два дня, 20-21 декабря, Дмитриев опубликовал пост на своей странице в X.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он. К посту прикреплена фотография, на которой запечатлен Дмитриев в футболке с надписью «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве») и подписью президента России Владимира Путина.

Прошедшие переговоры состоялись между представителями США и России — спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и Дмитриевым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря.

По итогам переговоров Дмитриев ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря.

Очередной раунд консультаций между украинской и американской сторонами стартовал в США в пятницу, 19 декабря. Уиткофф заявил, что переговоры в Майами по урегулированию украинского конфликта прошли продуктивно. Он отметил, что Украина «по-прежнему полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира».