 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Он разместил в своих социальных сетях фото с подписью: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва». На снимке Дмитриев также одет в футболку с надписью «Next time in Moscow»
Фото: Кирилл Дмитриев (Григорий Сысоев / РИА Новости)
Фото: Кирилл Дмитриев (Григорий Сысоев / РИА Новости)

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдет в Москве.

По итогам встреч в Майами с американско делегацией, которые длились два дня, 20-21 декабря, Дмитриев опубликовал пост на своей странице в X.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он. К посту прикреплена фотография, на которой запечатлен Дмитриев в футболке с надписью «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве») и подписью президента России Владимира Путина.

Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами
Политика

Прошедшие переговоры состоялись между представителями США и России — спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и Дмитриевым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря.

По итогам переговоров Дмитриев ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря.

Очередной раунд консультаций между украинской и американской сторонами стартовал в США в пятницу, 19 декабря. Уиткофф заявил, что переговоры в Майами по урегулированию украинского конфликта прошли продуктивно. Он отметил, что Украина «по-прежнему полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Кирилл Дмитриев Украина переговоры Майами США Россия
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами
Политика
Умеров и Уиткофф по итогам встреч в Майами опубликовали одинаковые посты
Политика
Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
«Елки 12» возглавил топ самых кассовых фильмов в России Общество, 05:58
МВД сообщило о схеме, при которой жертвы сами звонят мошенникам Общество, 05:25
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Эксперты назвали самые атакуемые хакерами сферы в России Технологии и медиа, 05:00
Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года Общество, 04:52
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине Политика, 04:42
Аналитик назвала размер пособий после индексации в 2026 году Общество, 04:32
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Румынии в 2026 году откроется центр НАТО для транзита оружия на Украину Политика, 04:20
Песков заявил о ежедневных встречах Путина с участниками спецоперации Политика, 04:12
При атаке дронов в Краснодарском крае загорелись причалы Политика, 03:55
В Краснодарском крае дроны повредили два судна и два причала Политика, 03:45
Орбан заявил, что санкции против России ударили по Европе вместо Москвы Политика, 03:26
Сенатор Грэм заявил, что полностью поддерживает смену режима в Венесуэле Политика, 03:16
Турецкие парламентарии подрались во время голосования за бюджет Политика, 03:01