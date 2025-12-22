 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения

Российский истребитель Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем пятого поколения «Изделие 177», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех» на сайте. Пилотом, поднявшим в небо самолет, стал заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев.

Двигатель «Изделие 177» создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В отличие от предыдущих моделей «новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели», утверждают в «Ростех».

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах; как под внешним управлением, так и автономно. Вооружен 30-мм авиационной пушкой 9-А1−4071К, а также обладает отсеками для размещения ракет типа «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Су-57 разработан в конструкторском бюро «Сухой». Первый полет состоялся в 2010 году, первый контракт на поставку с Минобороны России был заключен в 2018-м.

Истребитель уже применялся в боевых условиях, говорится в сообщении «Ростеха». Он продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне военной операции.

Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»

Российские истребители недавно получили новые ракеты Х-58УШКЭ для борьбы с системой ПВО противника. Модифицированная ракета имеет скорость 3,6 Мах (примерно 7350 км/ч) и способна поражать цель на расстоянии 250 км, что более чем вдвое превышает дальность оригинальной Х-58, разработанной в СССР еще в 1980-х.

Первыми покупателем истребителей пятого поколения Су-57 стал Алжир. Кроме того, Россия передаст Индии лицензию на их производство в стране для ускорения реализации программы AMCA по созданию истребителей пятого поколения.

Истребитель в экспортной модификации Су-57Э был продемонстрирован в Дубае на Dubai Airshow 2025. Посетителям также представили модели российских гражданских самолетов МС-21 и SSJ-100, системы ПВО С-400 и «Панцирь-СМД-Э».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Илья Трапезников
«ОДК» Ростех Су-57 военная авиация ОАК
Материалы по теме
Иностранному заказчику впервые передали два истребителя Су-57
Политика
На авиашоу в Дубае впервые публично показали оружие внутри отсеков Су-57
Технологии и медиа
На снимках Су-57 обнаружили новые средства подавления ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Почему «Инссмарт» закрывает регистрацию Компании, 12:30
В порту Тамань потушили пожары на причале и танкере после атаки БПЛА Общество, 12:25
Главный соперник Овечкина побил 39-летний рекорд в НХЛ Спорт, 12:24
В Конгрессе предупредили о риске импичмента Трампу после выборов Политика, 12:23
Daily Mail узнал, что британская база не может принять ядерное оружие США Политика, 12:23
В Волгоградской области отменили массовые уличные гуляния на Новый год Общество, 12:21
Экс-мэра Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки на 13 млн руб. Общество, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
В Meet Global MICE Congress приняли участие эксперты из 37 стран Отрасли, 12:14
Путину доложили о гибели генерала Сарварова Политика, 12:11
Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения Технологии и медиа, 12:09
FLAMAX стал лауреатом двух крупных конкурсов качества Компании, 12:00
Студента обвинили в теракте за поджог релейного шкафа в Подмосковье Общество, 11:55
Британия заявила об угрозе со стороны подводного подразделения России Политика, 11:54