Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения

Российский истребитель Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем пятого поколения «Изделие 177», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех» на сайте. Пилотом, поднявшим в небо самолет, стал заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев.

Двигатель «Изделие 177» создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В отличие от предыдущих моделей «новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели», утверждают в «Ростех».

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах; как под внешним управлением, так и автономно. Вооружен 30-мм авиационной пушкой 9-А1−4071К, а также обладает отсеками для размещения ракет типа «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Су-57 разработан в конструкторском бюро «Сухой». Первый полет состоялся в 2010 году, первый контракт на поставку с Минобороны России был заключен в 2018-м.

Истребитель уже применялся в боевых условиях, говорится в сообщении «Ростеха». Он продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне военной операции.

Российские истребители недавно получили новые ракеты Х-58УШКЭ для борьбы с системой ПВО противника. Модифицированная ракета имеет скорость 3,6 Мах (примерно 7350 км/ч) и способна поражать цель на расстоянии 250 км, что более чем вдвое превышает дальность оригинальной Х-58, разработанной в СССР еще в 1980-х.

Первыми покупателем истребителей пятого поколения Су-57 стал Алжир. Кроме того, Россия передаст Индии лицензию на их производство в стране для ускорения реализации программы AMCA по созданию истребителей пятого поколения.

Истребитель в экспортной модификации Су-57Э был продемонстрирован в Дубае на Dubai Airshow 2025. Посетителям также представили модели российских гражданских самолетов МС-21 и SSJ-100, системы ПВО С-400 и «Панцирь-СМД-Э».