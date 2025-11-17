 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

На авиашоу в Дубае впервые публично показали оружие внутри отсеков Су-57

Истребитель Су-57Э во время Dubai Airshow 2025
Истребитель Су-57Э во время Dubai Airshow 2025 (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе авиасалона в Дубае впервые публично продемонстрировал свои скрытые отсеки вооружения. Это видно на видео и фотографиях с авиасалона.

На выставке представлена экспортная модификация Су-57Э.

На видео и фотографиях видны размещаемые внутри истребителя ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Ранее, анализируя снимки внутреннего отсека самолета, опубликованные Объединенной авиастроительной корпорацией, журнал Military Watch Magazine писал, что истребители могут оснащаться ракетой Х-58УШКЭ для борьбы с системой ПВО противника.

Модернизированная ракета может поражать цели на дистанции 250 км, масса боевой части — 149 кг.

На авиашоу в Дубае впервые публично показали оружие внутри отсеков Су-57
Video

Разработка истребителя Су-57 ведется с 2010 года, а на вооружение он поступил в декабре 2020 года. Парк действующих самолетов оценивается примерно в 20 единиц, при этом общий план закупок для ВКС России составляет 76 машин до конца 2028 года. Ранее самолет проходил испытания в Сирии.

Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.

Особенностью Су-57 является его ориентация на выполнение дальних ударных миссий с применением высокоточного оружия, а также способность взаимодействовать с беспилотными комплексами, включая тяжелый БПЛА С-70 «Охотник-Б».

В ближайшее время Россия планирует провести переговоры по продаже Су-57 на выставке в Дубае.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Су-57 ракеты истребитель истребители Дубай ОАЭ
Материалы по теме
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57
Технологии и медиа
В Карелии упал истребитель Су-30
Политика
Россия передаст Индии лицензию на выпуск истребителя пятого поколения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48