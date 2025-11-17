На авиашоу в Дубае впервые публично показали оружие внутри отсеков Су-57

Истребитель Су-57Э во время Dubai Airshow 2025 (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе авиасалона в Дубае впервые публично продемонстрировал свои скрытые отсеки вооружения. Это видно на видео и фотографиях с авиасалона.

На выставке представлена экспортная модификация Су-57Э.

На видео и фотографиях видны размещаемые внутри истребителя ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Ранее, анализируя снимки внутреннего отсека самолета, опубликованные Объединенной авиастроительной корпорацией, журнал Military Watch Magazine писал, что истребители могут оснащаться ракетой Х-58УШКЭ для борьбы с системой ПВО противника.

Модернизированная ракета может поражать цели на дистанции 250 км, масса боевой части — 149 кг.

Video

Разработка истребителя Су-57 ведется с 2010 года, а на вооружение он поступил в декабре 2020 года. Парк действующих самолетов оценивается примерно в 20 единиц, при этом общий план закупок для ВКС России составляет 76 машин до конца 2028 года. Ранее самолет проходил испытания в Сирии. Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.

Особенностью Су-57 является его ориентация на выполнение дальних ударных миссий с применением высокоточного оружия, а также способность взаимодействовать с беспилотными комплексами, включая тяжелый БПЛА С-70 «Охотник-Б».

В ближайшее время Россия планирует провести переговоры по продаже Су-57 на выставке в Дубае.