На снимках Су-57 обнаружили новые средства подавления ПВО

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили уникальные возможности в виде новой ракеты Х-58УШКЭ для борьбы с системой ПВО противника, обратило внимание издание Military Watch Magazine (MWM). Журналисты изучили снимки внутреннего отсека самолета, опубликованные Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Модифицированная ракета имеет скорость 3,6 Маха (примерно 7350 км/ч) и способна поражать цель на расстоянии 250 км, что более чем вдвое превышает дальность оригинальной Х-58, разработанной в СССР еще в 1980-х годах.

Вкупе с высокой продолжительностью полета истребителя Су-57 (до 5,8 часа) это делает новую ракету одной из самых быстрых и эффективных в мире, отмечают авторы статьи в MWM. По их словам, у западных истребителей пятого поколения подобного вооружения нет.

Су-57 разработан в Конструкторском бюро Сухого. Первый полет состоялся в 2010 году, первый контракт на поставку с Минобороны России был заключен в 2018 году, два года спустя первые машины были переданы на вооружение. Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.

В августе 2024 года на заводе ОАК в Комсомольске-на-Амуре были запущены новые мощности для производства Су-57. Самолет проходит более интенсивные боевые испытания, чем любой другой истребитель своего поколения, добавляют американские обозреватели.

В 2025 году в Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ). ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и при разных сценариях боевых действий, рассказали в «Рособоронэкспорте». Там уточнили, что эта модификация пойдет в том числе на экспорт.

Первым покупателем российского истребителя пятого поколения стал Алжир. Интерес к Су-57 также проявляют Индия, Вьетнам и Северная Корея.