Россия передаст Индии лицензию на выпуск истребителя пятого поколения

Политика⁠,
0

Россия передаст Индии лицензию на производство истребителя пятого поколения
В Индии планируется запустить лицензионное производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил российский посол. Индийские ВВС уже используют истребители Су-30МКИ, произведенные там же

Россия рассчитывает открыть новую страницу в стратегических отношениях с Индией, расширив передачу ей технологий. В частности, планируется запустить лицензионное производство в стране истребителей пятого поколения Су-57, сообщил российский посол в Нью-Дели Денис Алипов в интервью The Hindustan Times.

По его словам, это должно ускорить реализацию индийской программы AMCA по созданию истребителей пятого поколения.

AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) — это индийский проект по разработке истребителя пятого поколения, который начнется с создания прототипа к 2028-2029 году, серийное производство же должно стартовать к 2032 году. Самолеты планируется принять на вооружение примерно к 2034 году, они должны стать основой индийской авиации к середине 2030-х годов, дополнив или заменив используемые на данный момент истребители.

Минобороны Армении ответило на сообщения о покупке истребителей у Индии
Политика
Истребитель Су-30МКИ

Алипов отметил, что самолеты Су-30МКИ производства местной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) уже составляют основу истребительной авиации Индии. Они же обеспечили успех майской операции «Синдур» против Пакистана, добавил он.

Россия гордится своим проверенным временем стратегическим партнерством с Индией в сфере обороны, продолжил посол. По его словам, многие поколения индийских военнослужащих привыкли доверять российскому оборудованию, которое стало важной частью арсенала Индии. Тот факт, что оружие относится к категории «weapon of choice», то есть ключевого для индийских вооруженных сил, подтверждает признание Индией эффективности российской техники, отметил Алипов.

Москва приветствует стремление Индии к самообеспечению в сфере оборонного производства и вносит свой вклад в реализацию этого плана, сообщил дипломат.

«Операция «Синдур» стала свидетелем многих «первенств» в рамках проектов двустороннего сотрудничества, включая исключительно успешные боевые испытания совместно разработанной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos и революционные характеристики зенитной ракетной системы С-400», — сказал посол.

Кроме того, Индия стала первой страной, начавшей производство автоматов серии АК-200 в Уттар-Прадеше. Для ВМС Индии уже поставлены восемь фрегатов класса «Тальвар», еще два корабля строятся в Гоа.

Вклад России в инициативу «Make in India» не ограничивается оборонной техникой: стороны готовятся «написать новую главу» благодаря недавнему подписанию меморандума о взаимопонимании между HAL и российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) о лицензионном производстве пассажирского самолета Sukhoi SuperJet-100, рассказал Алипов. В рамках этой схемы Индия сможет производить эти самолеты для удовлетворения собственных нужд, связанных с внутренним авиасообщением, а также стать региональным центром по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолетов Sukhoi SuperJet-100, заключил посол.

«Make in India» — это инициатива правительства Индии, запущенная в сентябре 2014 года и направленная на превращение страны в центр производства и инноваций. Среди ее основных целей — привлечение инвестиций, развитие производственного сектора, создание рабочих мест и снижение зависимости от импорта.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Индия истребители Су-57 лицензирование
Лента новостей
