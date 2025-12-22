Стала известна мощность СВУ, которым подорвали машину генерала в Москве

Мощность взрывного устройства, в результате детонации которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, может составлять около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

Взрыв автомобиля Kia Sorento произошел на улице Ясеневой в столице утром 22 декабря. Сарваров оказался заблокирован в машине. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре генерал-лейтенант скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК об убийстве, совершенном общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие отрабатывает различные версии убийства, включая причастность к преступлению украинских спецслужб, сообщал СК.

