 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Стала известна мощность СВУ, которым подорвали машину генерала в Москве

Машину генерала в Москве подорвали СВУ мощностью 300 граммов тротила

Мощность взрывного устройства, в результате детонации которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, может составлять около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

Взрыв автомобиля Kia Sorento произошел на улице Ясеневой в столице утром 22 декабря. Сарваров оказался заблокирован в машине. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре генерал-лейтенант скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК об убийстве, совершенном общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие отрабатывает различные версии убийства, включая причастность к преступлению украинских спецслужб, сообщал СК.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Романов Илья, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Москва Минобороны взрывное устройство
Материалы по теме
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля. Эфир телеканала РБК
Политика
Место взрыва автомобиля на юге Москвы. Видео
Общество
Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва машины в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Биткоин открыл неделю без резких колебаний Крипто, 10:55
Посол предупредил о поставках Киеву оружия из Швейцарии Политика, 10:53
Три тревоги, из-за которых сотрудники выгорают. Как с ними справиться Образование, 10:48
Математика потребительского террора: почему выгодно довести спор до судаПодписка на РБК, 10:42
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 10:31
Росреестр сообщил о снижении спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 10:31
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Россиянин Демин совершил наибольшее количество потерь в матче НБА Спорт, 10:30
Более тысячи подозрительных пролетов БПЛА насчитали в Германии Политика, 10:29
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней Общество, 10:26
Все приложения на смартфоне без интернета. Мнения и опыт разработчиков Life, 10:21
Как O’STIN удается оставаться популярным брендом 22 года Отрасли, 10:20
Акции ЮГК подскочили на 14% на фоне роста цен на золото Инвестиции, 10:20
СК назвал одну из версий взрыва машины генерала в Москве Политика, 10:15