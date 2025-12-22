 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На юге Москвы при взрыве автомобиля пострадал один человек

На юге Москвы при взрыве автомобиля пострадал один человек

На юге Москвы при взрыве автомобиля пострадал один человек
Один человек пострадал при взрыве автомобиля на улице Ясеневой на юге Москвы. Об этом сообщили пресс-службы следственного комитета и прокуратуры столицы.

Автомобиль взорвался рано утром 22 декабря. По информации «МК», пострадал водитель автомобиля Kia Sorento. Baza пишет, что взрыв произошел, после того как водитель сел в машину и проехал несколько метров. Агентство «Москва» со ссылкой на источник передает, что у пострадавшего контузия. Его достали из машины и госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту взрыва автомобиля следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Анастасия Карева
взрыв пострадавший прокуратура Следственный комитет Москва
