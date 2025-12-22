На юге Москвы при взрыве автомобиля пострадал один человек
Один человек пострадал при взрыве автомобиля на улице Ясеневой на юге Москвы. Об этом сообщили пресс-службы следственного комитета и прокуратуры столицы.
Автомобиль взорвался рано утром 22 декабря. По информации «МК», пострадал водитель автомобиля Kia Sorento. Baza пишет, что взрыв произошел, после того как водитель сел в машину и проехал несколько метров. Агентство «Москва» со ссылкой на источник передает, что у пострадавшего контузия. Его достали из машины и госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту взрыва автомобиля следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.
