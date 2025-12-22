Умер пострадавший при взрыве машины в Москве генерал-лейтенант

СК сообщил о гибели пострадавшего при взрыве машины в Москве генерал-лейтенанта

СК возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом. В качестве одной из версий рассматривается причастность украинских спецслужб

Фанил Сарваров (Фото: Минобороны России)

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, пострадавший в результате взрыва автомобиля на юге Москвы, умер от полученных травм, сообщил СК. Ранее о том, что при подрыве машины погиб именно Сарваров, рассказали источники РБК.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». В первом случае может грозить пожизненное лишение свободы, во втором — до 20 лет заключения.

По делу допрашивают свидетелей и очевидцев, следователи изучают камеры видеонаблюдения. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами, указали в СК.

Взрыв произошел на улице Ясеневая в Москве утром 22 декабря. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле, позже его достали и с тяжелыми травмами увезли в больницу. По данным двух источников РБК в правоохранительных органах, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте могла составлять около 300 граммов.

Погибший по состоянию на май 2024 года был начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил. Тогда же указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Участвовал в Осетино-Ингушском конфликте, контртеррористической операции в Чечне и операции в Сирии. Награжден рядом государственных наград, включая орден Мужества (1995), орден «За военные заслуги» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, (обе в 2014-м). Имел почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».