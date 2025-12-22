В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров

Сарваров был генерал-лейтенантом и начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил. Он погиб в результате взрыва автомобиля на юге Москвы утром 22 декабря. СК завел дело об убийстве, проверяется причастность Украины

Фанил Сарваров (Фото: Минобороны России)

Погибший при взрыве автомобиля на юге Москвы — генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. СК возбудил дело по факту убийства, ранее сообщалось, что водитель машины пострадал, но выжил.

Дело заведено по п. «е» ч. 2 ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ). В первом случае может грозить пожизненное лишение свободы, во втором — до 20 лет заключения.

СК полагает, что преступление могло быть организовано украинскими спецслужбами. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

Машина взорвалась на улице Ясеневая в Москве ранним утром 22 декабря. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле.

Следственный комитет завел уголовное дело (по какой статье — в ведомстве тогда не уточнили). По версии следствия, под днищем взорвавшейся машины (источник РБК сообщил, что это Kia Sorento) было заложено взрывное устройство, оно было приведено в действие дистанционно.

По данным двух источников РБК в правоохранительных органах, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте могла составлять около 300 граммов.

Телеграм-канал SHOT утверждал, что у 56-летнего пострадавшего были множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.

Сарваров по состоянию на май 2024 года был начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил. Тогда же указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермского края. В 1990-м окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской автономной ССР. Затем выпустился из Военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил.

Прошел все основные воинские должности. В 1992–2003 годах участвовал в Осетино-Ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне. Затем служил в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил и Управлении оперативной подготовки Вооруженных сил. В 2015–2016 годах участвовал в организации и проведении операции в Сирии.

В 2016-м стал начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил.

Был награжден орденом Мужества (1995), медалью Суворова (2000); медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), орденом «За военные заслуги» (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, (также 2014-й). Имел почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» (присвоено в 2016 году).