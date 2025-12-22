 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров

Сарваров был генерал-лейтенантом и начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил. Он погиб в результате взрыва автомобиля на юге Москвы утром 22 декабря. СК завел дело об убийстве, проверяется причастность Украины
Фанил Сарваров
Фанил Сарваров (Фото: Минобороны России)

Погибший при взрыве автомобиля на юге Москвы — генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. СК возбудил дело по факту убийства, ранее сообщалось, что водитель машины пострадал, но выжил.

Дело заведено по п. «е» ч. 2 ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ). В первом случае может грозить пожизненное лишение свободы, во втором — до 20 лет заключения.

СК полагает, что преступление могло быть организовано украинскими спецслужбами. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

Машина взорвалась на улице Ясеневая в Москве ранним утром 22 декабря. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле.

В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров
Video

Следственный комитет завел уголовное дело (по какой статье — в ведомстве тогда не уточнили). По версии следствия, под днищем взорвавшейся машины (источник РБК сообщил, что это Kia Sorento) было заложено взрывное устройство, оно было приведено в действие дистанционно.

По данным двух источников РБК в правоохранительных органах, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте могла составлять около 300 граммов.

Телеграм-канал SHOT утверждал, что у 56-летнего пострадавшего были множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сарваров по состоянию на май 2024 года был начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил. Тогда же указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермского края. В 1990-м окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской автономной ССР. Затем выпустился из Военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил.

Прошел все основные воинские должности. В 1992–2003 годах участвовал в Осетино-Ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне. Затем служил в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил и Управлении оперативной подготовки Вооруженных сил. В 2015–2016 годах участвовал в организации и проведении операции в Сирии.

В 2016-м стал начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил.

Был награжден орденом Мужества (1995), медалью Суворова (2000); медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), орденом «За военные заслуги» (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, (также 2014-й). Имел почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» (присвоено в 2016 году).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Дмитрий Серков
При участии
Виктория Хабарова
генерал покушение Москва взрыв Фанил Сарваров
Материалы по теме
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Общество
Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество
В Москве взорвался второй автомобиль за день
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Биткоин открыл неделю без резких колебаний Крипто, 10:55
Посол предупредил о поставках Киеву оружия из Швейцарии Политика, 10:53
Три тревоги, из-за которых сотрудники выгорают. Как с ними справиться Образование, 10:48
Математика потребительского террора: почему выгодно довести спор до судаПодписка на РБК, 10:42
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 10:31
Росреестр сообщил о снижении спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 10:31
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянин Демин совершил наибольшее количество потерь в матче НБА Спорт, 10:30
Более тысячи подозрительных пролетов БПЛА насчитали в Германии Политика, 10:29
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней Общество, 10:26
Все приложения на смартфоне без интернета. Мнения и опыт разработчиков Life, 10:21
Как O’STIN удается оставаться популярным брендом 22 года Отрасли, 10:20
Акции ЮГК подскочили на 14% на фоне роста цен на золото Инвестиции, 10:20
СК назвал одну из версий взрыва машины генерала в Москве Политика, 10:15