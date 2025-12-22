 Перейти к основному контенту
СК назвал одну из версий взрыва машины генерала в Москве

СК не исключил причастность спецслужб Украины к убийству генерала Сарварова
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Следствие рассматривает различные версии убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, включая причастность к нему украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — сообщили в Следственном комитете.

СК назвал одну из версий взрыва машины генерала в Москве
Video

Сарваров погиб от взрыва автомобиля на улице Ясеневая в Москве. Машина взорвалась ранним утром 22 декабря. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле, но его удалось извлечь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля. Эфир телеканала РБК
Политика

По версии следствия, взрывное устройство установили под днищем автомобиля. Как сообщили РБК два источника в правоохранительных органах, его мощность в тротиловом эквиваленте могла составлять около 300 граммов.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) и незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1).

Погибший Сарваров по состоянию на май 2024 года был начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил, тогда же ему присвоили воинское звание генерал-лейтенанта.

В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров
Политика
Фанил Сарваров

Сарваров родился в 1969 году в Пермском крае. В 1992-2003 годах участвовал в Осетино-Ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне, в 2015–2016 годах — в организации и проведении операции в Сирии. Имел ряд государственных наград, включая орден Мужества (1995), орден «За военные заслуги» (2014) и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, (2014). Имел почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» (2016 год).

Читайте РБК в Telegram.

