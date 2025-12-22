 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Миллиардера Литвака позвали на оперштаб после атаки БПЛА на порт в Кубани

Миллиардер Литвак приехал на оперштаб после атаки БПЛА на порт на Кубани
Сюжет
Военная операция на Украине
Вениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев (Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил на экстренное заседание оперативного штаба миллиардера и бизнесмена Мишеля Литвака, которому принадлежит пострадавший результате ночной атаки беспилотников портовый комплекс в поселке Волна Темрюкского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Мишель Литвак – российский и бельгийский предприниматель. Он является основателем холдинга «ОТЭКО», который занимается перевозками нефтеналивных грузов, транспортно-экспедиторским обслуживанием, техобслуживанием железнодорожных вагонов, организацией перевалки грузов в морских портах, а также инвестиционной деятельностью. «ОТЭКО» является одним из крупнейших частных инвесторов в портово-промышленную инфраструктуру юга России. В составе кластера «ОТЭКО» действуют два морских терминала: Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов и Таманский терминал навалочных грузов.

По данным Forbes, состояние бизнесмена Мишеля Литвака на 2024 год оценивается в $2,5 млрд/

Также в совещании приняли участие профильные службы и ведомства, вице-губернаторы. По указанию губернатора на место происшествия выехал заместитель губернатора Краснодарского края Дмитрий Маслов. Он будет координировать восстановительные работы.

Представитель ОТЭКО отказался от комментариев.

В Краснодарском крае дроны повредили два судна и два причала
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По данным региональных властей, в ночь с 21 на 22 декабря Темрюкский район подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков в поселке Волна на одном из терминалов произошли возгорания — повреждены два причала, два судна и трубопровод. Всех членов экипажей судов эвакуировали. Пострадавших нет.

Площадь возгорания в портовом комплексе составила от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. «В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Всего за ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией шесть украинских беспилотников. В Краснодарском крае уничтожили три дрона. Еще два БПЛА сбили на акваторию Черного моря. Один дрон перехватили над территорией Брянской области.

