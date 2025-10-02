Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России
У крупных держав в мире, таких как Россия и США, всегда есть противоречия и конфликт интересов, заявил в речи на дискуссионном форуме «Валдай» президент Владимир Путин.
По его словам, такое положение нормально, главное — как эти страны решают эти противоречия.
«У наших стран, как известно, немало противоречий. Наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально. Естественно абсолютно. Главное — как разрешать эти противоречия. Насколько удается улаживать их миром», — сказал Путин.
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа отстаивает свои интересы прямолинейно, но без «лишнего лицемерия».
«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего он добивается, чем пытаться угадать смысл в череде экивоков, бессмысленных и туманных намеков», — продолжил президент.
Если США руководствуются своими национальными интересами, то и Россия поступает точно так же. Одним из этих интересов является восстановление полноформатных отношений с США, заключил Путин.
