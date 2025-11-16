 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Посольство увидело «окно возможностей» для нормализации отношений с США

Сюжет
Переговоры России и США

В отношениях России и Соединенных Штатов приоткрылось «окно возможностей» для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования, заявило посольство России в США.

В дипмиссии отметили, что «окно возможностей» появилось на фоне действий администрации американского президента Дональда Трампа, которая отвергает «либерал-глобалистскую модель «миропорядка, основанного на правилах»

«Именно такой подход позволил совершить прорыв в далеком 1933 году», — говорится в сообщении.

92 года назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между СССР и США.

Материал дополняется

Персоны
Дарья Лебедева
международные отношения США посольство
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

