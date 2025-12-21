 Перейти к основному контенту
В МИДе связали атаки в Черном море с попыткой Киева сорвать переговоры

МИД России: Киев пытается помешать переговорам своими атаками в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Security Service Official / Reuters
Фото: Security Service Official / Reuters

Украина пытается помешать мирным переговорам по урегулированию конфликта, атакуя торговые суда в Черном море. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

«Вылазки киевского режима в Черном море очевидно преследуют цель сорвать кропотливую работу над взаимоприемлемыми развязками украинского кризиса и помешать продвижению переговорного процесса, в успехе которого заинтересована в том числе официальная Анкара», — сказал Пилипсон.

Дипломат отметил, что атаки на объекты энергетической и портовой инфраструктуры в Черном море не только наносят ущерб экономическим интересам стран региона, но и сотрясают глобальные энергетические рынки. Пилипсон также напомнил, что Россия считает атаки беспилотников и безэкипажных катеров на суда пиратством.

Эрдоган призвал не допустить превращения Черного моря в арену боя
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

В конце ноября в Черном море подверглись нападению два танкера, зарегистрированные под флагом Гамбии, — Kairos и Virat. CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины писали, что атаки были совершены украинскими морскими дронами. На следующий день нападению также подверглись объекты КТК в Новороссийске.

В начале декабря Турция также сообщила об атаке на танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Черное море не должно использоваться в качестве «арены для сведения счетов», и призвал обеспечить безопасность судоходства в Черном море. МИД Турции также призвал к немедленному прекращению огня между Россией и Украиной, в том числе приостановке ударов по энергетической и портовой инфраструктуре «с целью предотвращения эскалации в Черном море».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
атаки Черное море МИД Россия Украина

