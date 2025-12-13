 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

МИД Турции призвал к остановке ударов по портам в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня между Россией и Украиной, в том числе к приостановке ударов по энергетической и портовой инфраструктуре «с целью предотвращения эскалации в Черном море». Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

Турецкий МИД отметил, что 12 декабря в порту Черноморск Одесской области был повреждено иностранное судно. «Согласно первой информации, персонал и водители грузовиков на судне эвакуируются, и в результате атаки не пострадали граждане. Наше Генеральное консульство в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку нашим гражданам», — говорится в публикации.

Турция призвала Россию и Украину обеспечить безопасность энергообъектов
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Вечером 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале сообщил о повреждении судна в порту Черноморск. «Фокус» уточнил, что удар произошел днем 12 декабря. Тем же вечером глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о работе ПВО и повреждении объекта портовой инфраструктуры, в результате которого произошло возгорание. Пожар ликвидировали.Спасатели оперативно ликвидировали пожар

«Суспiльне» и «Зеркало недели» писали о взрывах в Одесской области в ночь на 13 декабря.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В начале декабря Турция сообщила об атаке на танкер Midivolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. В конце ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. После возгорания первого судна турецкие береговые спасатели эвакуировали с него 25 человек. На борту второго танкера находились 20 членов экипажа. Ответственность на себя взяли ВСУ.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар призвал Россию и Украину обеспечить безопасность энергетических объектов после серии нападений на танкеры в Черном море

После серии атак президент России Владимир Путин заявил, что если Украина продолжит нападать на танкеры в Черном море, то Россия может принять ответные меры.

Теги
Егор Алимов, Полина Мартынова
Турция Одесса МИД Турции судно порт
