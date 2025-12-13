Эрдоган призвал не допустить превращения Черного моря в арену боя

По его словам, это не принесет никому пользы. Эрдоган призвал обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Leon Neal / Reuters)

Черное море не должно использоваться в качестве арены для сведения счетов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкий телеканал NTV.

По его словам мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной «не за горами», остается лишь «направить наши усилия в сторону мира».

«Черноморский регион не следует рассматривать как арену для сведения счетов. Такая ситуация принесет вред только России и Украине, никакой пользы не принесет. Всем нужна безопасность судоходства в Черном море. Это необходимо обеспечить», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также упомянул его встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла накануне в Ашхабаде (Туркмения) при участии делегаций двух стран. Встреча продолжалась 40 минут.

«Мы также обменялись мнениями с господином Путиным о наших двусторонних отношениях, войне на Украине и региональных проблемах. Мы отметили, что мы считаем диалог, начатый по инициативе г-на Трампа, позитивным, и оценили с ним вклад, который наша страна может внести в усилия по обеспечению мира», — сказал Эрдоган.

Он назвал встречу плодотворной и содержательной. Как рассказал Эрдоган, они с Путиным договорились о встрече «как можно скорее». Президент Турции выразил надежду на то, что визит Путина в страну пройдет «в самое ближайшее время».

«Мы в основном говорили о войне и усилиях по ее прекращению. Господин Путин, как и все участники, очень хорошо знает, где Турция стоит в этом вопросе», — подчеркнул Эрдоган.

На встрече с Путиным турецкий лидер также поддержал ограниченное прекращение ударов по энергетическим объектам и портам. Он счел это предложение полезным для России с Украиной.

В конце ноября в акватории Черного моря подверглись нападению два танкера, зарегистрированные под флагом Гамбии — Kairos и Virat. Министерство иностранных дел России осудило атаки морских дронов на танкеры Kairos и Virat, назвав эти действия «террористическими акциями» и попыткой «сорвать текущие международные усилия по продвижению устойчивого мира». По информации CNN и Reuters, со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, атаки на танкеры были совершены с использованием украинских морских дронов.

Путин предложил радикальные меры в ответ на украинские атаки в Черном море, предложив полностью изолировать Украину от этого водного пространства. Действия Украины он охарактеризовал как пиратские.

Турция также выразила жесткую позицию по данному вопросу. Эрдоган заявил, что угрозы безопасности в исключительной экономической зоне Турции являются неприемлемыми.