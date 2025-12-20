 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ

Путин 22 декабря проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Санкт-Петербурге 22 декабря состоится ежегодная неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Кремля.

Встречи с 2018 года традиционно проходят в Санкт-Петербурге. Формат предполагает неформальное общение глав государств и правительств в преддверии новогодних праздников.

Примерно тогда же, 21–22 декабря, состоится официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Петербург в течение двух дней станет как площадкой для обсуждения интеграционных экономических вопросов в рамках ЕАЭС, так и для диалога по широкому кругу тем между лидерами стран Содружества.

«Планируется обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией», — сказано в сообщении. Путин также проведет двусторонние встречи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Санкт-Петербург Владимир Путин СНГ саммит СНГ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
WSJ раскрыла, какое условие поставили Уиткоффу для встречи с Путиным
Политика
Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от его брифинга
Политика
Путин про Украину, НАТО, экономику, инфляцию и настоящих друзей. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне Политика, 14:08
В Госдуме допустили снижение ставки до 9% к концу 2026 года Экономика, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 13:54
РФС ответил на вопрос, перепишут ли на Кержакова гол в матче с Германией Спорт, 13:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
WSJ рассказала о перестройке заводов Германии на оборонку Экономика, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как малому бизнесу подготовиться к налоговой реформе Отрасли, 13:35
Какие платформы на основе ИИ помогают инвесторам находить стратегии Инвестиции, 13:30
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 13:29
Российский призер ЧМ по вольной борьбе сменил спортивное гражданство Спорт, 13:25