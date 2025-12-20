Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Санкт-Петербурге 22 декабря состоится ежегодная неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Кремля.

Встречи с 2018 года традиционно проходят в Санкт-Петербурге. Формат предполагает неформальное общение глав государств и правительств в преддверии новогодних праздников.

Примерно тогда же, 21–22 декабря, состоится официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Петербург в течение двух дней станет как площадкой для обсуждения интеграционных экономических вопросов в рамках ЕАЭС, так и для диалога по широкому кругу тем между лидерами стран Содружества.

«Планируется обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией», — сказано в сообщении. Путин также проведет двусторонние встречи.