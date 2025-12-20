Офис Клинтона счел раскрытие файлов Эпштейна смещением фокуса с Трампа
Пресс-секретарь 42-го президента США Билла Клинтона Анхель Уренья после публикации части материалов по делу Джеффри Эпштейна заявил, что Белый дом пытается отвлечь внимание от бывших связей финансиста, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, с действующим главой государства Дональдом Трампом.
Минюст США обнародовал документы поздно вечером в пятницу, 19 декабря. Значительная часть материалов посвящена Клинтону. На одной из десятков фотографий экс-президент запечатлен в джакузи, на другой — плавает в бассейне с Гислейн Максвелл, сообщницей Эпштейна (отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации). На еще одном снимке «в непосредственной близости» от Клинтона в самолете сидит женщина, также есть кадры политика вместе с Эпштейном и музыкантом Миком Джаггером, передает The New York Times.
По словам представителя Минюста Гейтса Макгавика, на фото в джакузи вместе с Клинтоном изображена одна из жертв Эпштейна, ее лицо скрыто из соображений безопасности.
При этом Трамп упоминается в материалах эпизодически, эта часть материалов значительно сокращена, отмечает Guardian.
В своем посте в X Уренья написал, что администрация месяцами скрывала файлы и обнародовала их именно в этот момент «не для того, чтобы защитить Билла Клинтона». «Речь идет о том, чтобы оградить себя от того, что произойдет дальше, или от того, что они попытаются скрывать вечно», — считает он.
По словам Уреньи, Белый дом может публиковать «сколько угодно зернистых 20‑летних фотографий», но «это не про Билла Клинтона». Он отметил, что кто-то разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны преступления финансиста, а другие продолжали общение после. Клинтон, по словам его представителя, относится к первой группе.
В качестве аргумента Уренья сослался на интервью главы аппарата Белого дома Сюзи Уайлс журналу Vanity Fair, в котором та признала: утверждению Трампа о том, что Клинтон посещал остров Эпштейна на Карибах, «нет доказательств». Уайлс заявила также, что увиденные ею материалы не содержат компромата на Клинтона.
Трамп заявлял, что разорвал отношения с Эпштейном около двадцати лет назад и что не знал о его сексуальных преступлениях.
