Политика⁠,
0

Офис Клинтона счел раскрытие файлов Эпштейна смещением фокуса с Трампа

Минюст опубликовал часть файлов Эпштейна, в которой фигурируют многочисленные фотографии Клинтона, поскольку нынешняя администрация хочет «оградить себя от того, что произойдет дальше», считает представитель 42-го президента США
Опубликованное Минюстом США фото Билла Клинтона с&nbsp; Джеффри Эпштейном
Опубликованное Минюстом США фото Билла Клинтона с  Джеффри Эпштейном (Фото: Reuters)

Пресс-секретарь 42-го президента США Билла Клинтона Анхель Уренья после публикации части материалов по делу Джеффри Эпштейна заявил, что Белый дом пытается отвлечь внимание от бывших связей финансиста, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, с действующим главой государства Дональдом Трампом.

Минюст США обнародовал документы поздно вечером в пятницу, 19 декабря. Значительная часть материалов посвящена Клинтону. На одной из десятков фотографий экс-президент запечатлен в джакузи, на другой — плавает в бассейне с Гислейн Максвелл, сообщницей Эпштейна (отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации). На еще одном снимке «в непосредственной близости» от Клинтона в самолете сидит женщина, также есть кадры политика вместе с Эпштейном и музыкантом Миком Джаггером, передает The New York Times.

По словам представителя Минюста Гейтса Макгавика, на фото в джакузи вместе с Клинтоном изображена одна из жертв Эпштейна, ее лицо скрыто из соображений безопасности.

При этом Трамп упоминается в материалах эпизодически, эта часть материалов значительно сокращена, отмечает Guardian.

Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

В своем посте в X Уренья написал, что администрация месяцами скрывала файлы и обнародовала их именно в этот момент «не для того, чтобы защитить Билла Клинтона». «Речь идет о том, чтобы оградить себя от того, что произойдет дальше, или от того, что они попытаются скрывать вечно», — считает он.

По словам Уреньи, Белый дом может публиковать «сколько угодно зернистых 20‑летних фотографий», но «это не про Билла Клинтона». Он отметил, что кто-то разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны преступления финансиста, а другие продолжали общение после. Клинтон, по словам его представителя, относится к первой группе.

В качестве аргумента Уренья сослался на интервью главы аппарата Белого дома Сюзи Уайлс журналу Vanity Fair, в котором та признала: утверждению Трампа о том, что Клинтон посещал остров Эпштейна на Карибах, «нет доказательств». Уайлс заявила также, что увиденные ею материалы не содержат компромата на Клинтона.

Трамп заявлял, что разорвал отношения с Эпштейном около двадцати лет назад и что не знал о его сексуальных преступлениях.

