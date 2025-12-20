 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Буданов признал критическую зависимость Киева от разведданных США

Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Зависимость Украины от поставок разведывательной информации от США достигает критических значений, прежде всего в части спутниковых данных. Об этом заявил в интервью изданию «Лівий берег» начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Мы критически зависим от Соединенных Штатов», — заявил руководитель ГУР.

По его словам, зависимость от Вашингтона сохраняется в сфере космической разведки, включая оптические и радиолокационные спутниковые снимки. Украина получает часть таких данных в рамках помощи, а часть — по коммерческим контрактам.

Критичным, по его словам, станет сценарий, при котором США примут политическое решение заблокировать коммерческие контракты на получение спутниковых данных. В этом случае возможности Украины ориентироваться на спутниковые снимки могут быть сведены почти к нулю.

Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции
Политика

Поставка США и странами НАТО разведданных ВСУ является очевидной, и Россия давно осведомлена об этом, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для сбора и передачи информации задействованы все инфраструктуры США и НАТО, при этом американская сторона обеспечивает постоянную передачу данных в режиме онлайн.

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США предоставят Украине разведданные, необходимые для проведения ударов по объектам на территории России. Администрация президента США Дональда Трампа разрешила разведслужбам и Пентагону оказывать Киеву помощь в этом направлении. Кроме того, Вашингтон призывает союзников по НАТО предоставить аналогичную поддержку.

Согласно информации WSJ, целью потенциальных ударов могут стать объекты энергетической инфраструктуры. Передача разведданных охватывает широкий спектр информации, необходимой для планирования операций, включая данные о передвижениях войск и инфраструктурных объектах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Украина США Кирилл Буданов разведка
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года

