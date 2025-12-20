Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции

Соединенные Штаты Америки поставляют оружие Украине и вводят санкции против России, но все еще остаются единственной страной, способной вести диалог с обеими сторонами. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам на пресс-конференции по итогам года. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.

«Мы [США] не предоставляем оружие России, мы поставляем оружие Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только в отношении России. И все же мы по-прежнему единственная страна в мире, которая может разговаривать с обеими сторонами», — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что заключить мировое соглашение возможно, только если и Москва, и Киев согласятся на это. По его словам, задача США — не навязывать сторонам условия, а подтолкнуть их к «общему знаменателю».

Госсекретарь США также отметил, что украинский конфликт можно завершить только путем дипломатического урегулирования, которое предполагает, что обе стороны что-то отдают и что-то приобретают. Рубио заявил, что США добились прогресса в этом процессе, но «еще многое нужно сделать».

Россия осуждает любую помощь Украине. Российский президент Владимир Путин в начале декабря выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп искренен в своих усилиях разрешить конфликт.