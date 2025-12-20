 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции

Рубио: США поставляют оружие Украине, а России достаются санкции
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Соединенные Штаты Америки поставляют оружие Украине и вводят санкции против России, но все еще остаются единственной страной, способной вести диалог с обеими сторонами. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам на пресс-конференции по итогам года. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.

«Мы [США] не предоставляем оружие России, мы поставляем оружие Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только в отношении России. И все же мы по-прежнему единственная страна в мире, которая может разговаривать с обеими сторонами», — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что заключить мировое соглашение возможно, только если и Москва, и Киев согласятся на это. По его словам, задача США — не навязывать сторонам условия, а подтолкнуть их к «общему знаменателю».

Рубио заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Марко Рубио

Госсекретарь США также отметил, что украинский конфликт можно завершить только путем дипломатического урегулирования, которое предполагает, что обе стороны что-то отдают и что-то приобретают. Рубио заявил, что США добились прогресса в этом процессе, но «еще многое нужно сделать».

Россия осуждает любую помощь Украине. Российский президент Владимир Путин в начале декабря выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп искренен в своих усилиях разрешить конфликт.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Марко Рубио Украина Россия украинский конфликт санкции
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года

