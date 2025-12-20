 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Глава МАГАТЭ заявил о необходимости доступа к ядерным объектам в Иране

Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает на предоставлении доступа к ядерным объектам Ирана для проверки заявлений Тегерана о том, что туда небезопасно попасть, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

Глава МАГАТЭ отметил, что ядерная программа страны включает в себя развитый научно-исследовательский сектор, атомную электростанцию «Бушер» и планы по строительству новых объектов, в том числе совместно с Россией.

«Прежде всего, у Ирана есть гораздо больше, чем эти три объекта (Атакованные США Фордо, Натанзе и Исфахан. — РБК). Эти три объекта очень важны с точки зрения переработки, конверсии и обогащения урана. Но ядерная программа Ирана этим не исчерпывается. Поэтому работа продолжается во всех этих направлениях», — прокомментировал Гросси вопрос об обосновании дальнейшего присутствия МАГАТЭ в Иране с учетом заявления США об уничтожении всех иранских ядерных объектов.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всеобъемлющему соглашению о гарантиях, Иран обязан предоставлять доступ инспекторам Агентства, и ведется диалог для подтверждения невозможности доступа к заявленным объектам.

Иран заморозил соглашение с МАГАТЭ и прекратил диалог с «евротройкой»
Политика
Аббас Арагчи

В июне Пентагон заявил, что точечный удар США по ключевым ядерным объектам Ирана привела к их полному уничтожению и значительному откату возможностей Ирана в этой сфере. В свою очередь, посол Ирана в России Казем Джалали утверждал, что бомбардировки мирных объектов нанесли лишь незначительный ущерб, и в Тегеране намерены продолжать развитие программы мирного атома.

В ночь на 13 июня, Израиль начал операцию против Ирана, обвиняя его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями ударов стали атомные объекты, авиабазы, видные физики-ядерщики и элементы военного командования. Иран отверг обвинения и ответил серией атак, после чего конфликт продолжался в течение 12 дней с взаимными ударами. К вмешательству присоединились США, проведя разовую атаку на иранские ядерные объекты.

После ударов США и Израиля по своим ядерным объектам Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Плугина Ирина
МАГАТЭ Иран ядерные объекты Рафаэль Гросси США

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Гросси назвал прогрессом разрешение инспекторам МАГАТЭ вернуться в Иран
Политика
Иран заморозил соглашение с МАГАТЭ и прекратил диалог с «евротройкой»
Политика
Гросси назвал планируемые ядерные испытания США важным вопросом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Оптимизация в HoReCa: как сэкономить на обслуживании техники Отрасли, 21:28
The Guardian рассказала, как погранслужба США давит на детей-нелегалов Политика, 21:25
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ Спорт, 21:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники Общество, 21:17
Дмитриев прибыл в Майами Политика, 21:09
Blue Origin провела суборбитальный туристический полет. Видео Общество, 21:08
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России Спорт, 21:02
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $700 млрд Бизнес, 20:52
Дмитриев сообщил о подготовке России и США к сотрудничеству в Арктике Политика, 20:45