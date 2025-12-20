Глава МАГАТЭ заявил о необходимости доступа к ядерным объектам в Иране

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает на предоставлении доступа к ядерным объектам Ирана для проверки заявлений Тегерана о том, что туда небезопасно попасть, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

Глава МАГАТЭ отметил, что ядерная программа страны включает в себя развитый научно-исследовательский сектор, атомную электростанцию «Бушер» и планы по строительству новых объектов, в том числе совместно с Россией.

«Прежде всего, у Ирана есть гораздо больше, чем эти три объекта (Атакованные США Фордо, Натанзе и Исфахан. — РБК). Эти три объекта очень важны с точки зрения переработки, конверсии и обогащения урана. Но ядерная программа Ирана этим не исчерпывается. Поэтому работа продолжается во всех этих направлениях», — прокомментировал Гросси вопрос об обосновании дальнейшего присутствия МАГАТЭ в Иране с учетом заявления США об уничтожении всех иранских ядерных объектов.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всеобъемлющему соглашению о гарантиях, Иран обязан предоставлять доступ инспекторам Агентства, и ведется диалог для подтверждения невозможности доступа к заявленным объектам.

В июне Пентагон заявил, что точечный удар США по ключевым ядерным объектам Ирана привела к их полному уничтожению и значительному откату возможностей Ирана в этой сфере. В свою очередь, посол Ирана в России Казем Джалали утверждал, что бомбардировки мирных объектов нанесли лишь незначительный ущерб, и в Тегеране намерены продолжать развитие программы мирного атома.

В ночь на 13 июня, Израиль начал операцию против Ирана, обвиняя его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями ударов стали атомные объекты, авиабазы, видные физики-ядерщики и элементы военного командования. Иран отверг обвинения и ответил серией атак, после чего конфликт продолжался в течение 12 дней с взаимными ударами. К вмешательству присоединились США, проведя разовую атаку на иранские ядерные объекты.

После ударов США и Израиля по своим ядерным объектам Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.