Reuters узнало, что Дмитриев вылетел в Майами на встречу с Уиткоффом

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев направляется в Майами для встречи с американской стороной. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с вопросом.

В США Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — отметил источник агентства.

Ранее в США завершились переговоры украинской делегации с американскими и европейскими партнерами. Как писал до этого журналист Axios Барак Равид, американскую сторону на переговорах должен представлять Уиткофф. По его данным, во встрече также должны были участвовать советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

О том, что на 20–21 декабря запланированы переговоры между представителями США и России, ранее сообщило Politico. По информации издания, в ходе встречи Вашингтон представит российской делегации итоги последнего раунда переговоров с Украиной.