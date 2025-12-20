 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Reuters узнало, что Дмитриев вылетел в Майами на встречу с Уиткоффом

Reuters: Дмитриев вылетел в Майами на переговоры с Уиткоффом
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев направляется в Майами для встречи с американской стороной. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с вопросом.

В США Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — отметил источник агентства.

В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами
Политика

Ранее в США завершились переговоры украинской делегации с американскими и европейскими партнерами. Как писал до этого журналист Axios Барак Равид, американскую сторону на переговорах должен представлять Уиткофф. По его данным, во встрече также должны были участвовать советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

О том, что на 20–21 декабря запланированы переговоры между представителями США и России, ранее сообщило Politico. По информации издания, в ходе встречи Вашингтон представит российской делегации итоги последнего раунда переговоров с Украиной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Кирилл Дмитриев США Майами переговоры Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года

