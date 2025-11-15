Mainichi узнала о планах премьера Японии пересмотреть неядерные принципы
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена обсудить возможность отказа от трех неядерных принципов страны внутри правящей Либерально-демократической партией, которую она возглавляет. Об этом сообщает газета Mainichi.
По информации издания, Такаити считает, что подход «не допускать в страну ядерное оружие» может ослабить мощь ядерного сдерживания США, от которых зависит безопасность Японии.
Три неядерных принципа — это парламентская резолюция, на которой основана японская ядерная политика с конца 1960-х годов. Принципы включают:
- отказ от владения ядерным оружием;
- отказ от производства ядерного оружия;
- запрет на ввоз ядерного оружия на территорию Японии.
В августе о том, что Япония может перейти к обладанию ядерным оружием, заявила депутат Палаты советников, член совета по национальной безопасности Либерально-демократической партии и бывший заместитель министра обороны Руи Мацукава. По ее словам, это связано с политикой президента США Дональда Трампа в отношении союзников.
