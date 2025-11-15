 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Mainichi узнала о планах премьера Японии пересмотреть неядерные принципы

Mainichi: премьер Японии хочет отказаться от неядерных принципов страны
Санаэ Такаити
Санаэ Такаити (Фото: Kyodo / Reuters)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена обсудить возможность отказа от трех неядерных принципов страны внутри правящей Либерально-демократической партией, которую она возглавляет. Об этом сообщает газета Mainichi.

По информации издания, Такаити считает, что подход «не допускать в страну ядерное оружие» может ослабить мощь ядерного сдерживания США, от которых зависит безопасность Японии.

Три неядерных принципа — это парламентская резолюция, на которой основана японская ядерная политика с конца 1960-х годов. Принципы включают:

  • отказ от владения ядерным оружием;
  • отказ от производства ядерного оружия;
  • запрет на ввоз ядерного оружия на территорию Японии.

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Политика
Минору Кихара

В августе о том, что Япония может перейти к обладанию ядерным оружием, заявила депутат Палаты советников, член совета по национальной безопасности Либерально-демократической партии и бывший заместитель министра обороны Руи Мацукава. По ее словам, это связано с политикой президента США Дональда Трампа в отношении союзников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Япония Санаэ Такаити ядерное оружие
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания
Политика
Кремль рассказал об ответе России на возможные ядерные испытания США
Политика
Лукашенко предупредил США, что держит ядерное оружие «в надежном месте»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Токаев заявил о планах нарастить транзит газа из России в Узбекистан Политика, 18:30
В Челябинске 12 человек госпитализировали после ДТП с автобусом Общество, 18:23
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В Ираке заявили о задержке зарплат на месторождении ЛУКОЙЛа Экономика, 17:47
Сийярто заявил, что Венгрия не пустит «украинскую мафию» в ЕС Политика, 17:44
Вратарь клуба КХЛ лишился переднего зуба, отражая бросок Спорт, 17:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Mainichi узнала о планах премьера Японии пересмотреть неядерные принципы Политика, 17:36
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Аутсайдер КХЛ одержал вторую победу в 15 последних матчах Спорт, 17:28
В Запорожской области 44 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ Политика, 17:22
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
В Париже неизвестные на скутерах пытались ограбить бутик Chanel Общество, 16:56
Фигурист Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве Спорт, 16:46