В правительстве Японии высказались за обладание ядерным оружием
Японии необходимо обладать ядерным оружием, заявил журналистам чиновник администрации премьер-министра страны Санаэ Такаити, курирующий вопросы безопасности, в ходе неофициальной беседы на условиях, предполагающих неразглашение источника (офф-рекорд), передает Kyodo.
«В конечном счете мы можем полагаться только на себя», — объяснил позицию представитель администрации японского премьера.
При этом он добавил: «Это не то, что можно купить в круглосуточном магазине, это не вопрос ближайшего будущего».
Возможное ядерное вооружение Японии противоречит «трем неядерным принципам», согласно которым Токио отказался от владения и производства ядерного оружия, а также его размещения на своей территории. Эти принципы в 1967 году выдвинул японский премьер-министр Эйсаку Сато, в 1974-м он получил Нобелевскую премию мира. Позднее Токио подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Япония является единственной страной, подвергшейся ядерному удару: 6 и 9 августа 1945 года США совершили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Представитель правительства отметил, что не обсуждал с премьером возможность пересмотра «трех неядерных принципов», и подчеркнул, что эта проблема может расколоть общественное мнение в Японии. Kyodo пишет, что заявление может вызвать критику и за пределами страны.
В августе депутат Палаты советников, член совета по национальной безопасности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и бывший заместитель министра обороны Японии Руи Мацукава допустила, что стране придется отказаться от «трех неядерных принципов» из-за политики президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего».
По информации Mainichi, японский премьер в ноябре намеревалась обсудить возможность отказа от «трех неядерных принципов» Японии внутри правящей партии, которую она возглавляет. Подход «не допускать в страну ядерное оружие» может ослабить мощь ядерного сдерживания США, от которых зависит безопасность Японии, полагает она.
Мацукава пояснила, что Япония окружена соседями с ядерным оружием — Китаем, Россией и КНДР — и, как и Южная Корея, находится под защитой ядерного зонтика США. Однако «нельзя принимать присутствие США как должное», заявила депутат, отметив, что из-за «непредсказуемости» Трампа Японии следует думать о «плане Б» — «возможно, стать независимыми, а затем перейти к ядерному оружию».
Reuters писал, что в Японии после возвращения Трампа в Белый дом растут опасения по поводу приверженности США безопасности своего союзника и готовности Вашингтона прийти на помощь в случае конфликта.
