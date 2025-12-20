 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией

TMZ: у обвиняемого в убийстве режиссера Райнера диагностировали шизофрению

У Ника Райнера, обвиняемого в убийстве своих родителей Роба и Мишель Райнер, была диагностирована шизофрения, за несколько недель до убийства он начал принимать новые лекарства, сделавшие его «неустойчивым и опасным». Об этом пишет TMZ.

Как рассказали порталу два источника, Ник Райнер находился под наблюдением психиатра в связи со своим диагнозом. Он проходил лечение в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе, который специализируется на психических заболеваниях и злоупотреблении веществами. По данным TMZ, плата за лечение составляет $70 тыс. в месяц.

Собеседники портала сообщили, что за месяц до убийства врачи сменили Нику Райнеру лекарства, из-за чего он стал более неустойчивым. Специалисты попытались скорректировать дозу препарата, но состояние пациента не удалось стабилизировать.

Источники подчеркнули, что ситуацию усугубило злоупотребление психоактивными веществами.

Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера в убийстве своих родителей
Общество
Ник Райнер

Тела американского актера и режиссера Роба Райнера и его жены Мишель нашли в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Позднее под стражу заключили Ника Райнера, ему предъявили обвинение в убийстве. Нику Райнеру может грозить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, либо смертная казнь.

Роб и Мишель Райнеры поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
убийство США режиссер шизофрения

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера в убийстве своих родителей
Общество
По делу об убийстве режиссера Райнера и его жены задержали их сына
Общество
Режиссера Роба Райнера с женой нашли мертвыми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной Политика, 03:17
Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии Политика, 02:47
Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии Политика, 02:18
В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами Политика, 02:00
TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией Общество, 01:48
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии Политика, 01:36
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции Политика, 01:04
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев Политика, 01:00
В Херсоне начались перебои с электроснабжением Политика, 00:39
Китайского ученого обвинили в контрабанде кишечной палочки в США Политика, 00:32
Сына посла Украины в Болгарии задержали в Вене по подозрению в убийстве Политика, 00:31
Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10