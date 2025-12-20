TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией

У Ника Райнера, обвиняемого в убийстве своих родителей Роба и Мишель Райнер, была диагностирована шизофрения, за несколько недель до убийства он начал принимать новые лекарства, сделавшие его «неустойчивым и опасным». Об этом пишет TMZ.

Как рассказали порталу два источника, Ник Райнер находился под наблюдением психиатра в связи со своим диагнозом. Он проходил лечение в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе, который специализируется на психических заболеваниях и злоупотреблении веществами. По данным TMZ, плата за лечение составляет $70 тыс. в месяц.

Собеседники портала сообщили, что за месяц до убийства врачи сменили Нику Райнеру лекарства, из-за чего он стал более неустойчивым. Специалисты попытались скорректировать дозу препарата, но состояние пациента не удалось стабилизировать.

Источники подчеркнули, что ситуацию усугубило злоупотребление психоактивными веществами.

Тела американского актера и режиссера Роба Райнера и его жены Мишель нашли в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Позднее под стражу заключили Ника Райнера, ему предъявили обвинение в убийстве. Нику Райнеру может грозить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, либо смертная казнь.

Роб и Мишель Райнеры поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».