По делу об убийстве режиссера Райнера и его жены задержали их сына Ника

Его заключили под стражу в тюрьме Лос-Анджелеса с возможностью освобождения под залог свыше $4 млн. Трамп назвал произошедшее «печальным событием», однако обвинил умершего режиссера в «безумной одержимости» его фигурой

Мишель и Роб Райнер с сыном Ником (архивное фото) (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Сына режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, которых нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе, Ника заключили под стражу с возможностью освобождения под залог свыше $4 млн, сообщил CBS News со ссылкой на сведения департамента шерифа Лос-Анджелеса.

New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что сына режиссера обвинили в убийстве родителей. Page Six пишет, что 32-летний сына Райнера находится под арестом в Лос-Анджелесе. Издание отмечает, что Ник страдал от наркозависимости с подросткового возраста.

Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены полиция нашла накануне, 14 декабря. Оба получили ранения, характерные для нападения с ножом.

Президент США Дональд Трамп 15 декабря назвал произошедшее «печальным событием» в посте в Truth Social. Но затем он добавил, что убийство «предположительно, произошло из-за гнева, который он [Роб Райнер] вызвал у других своим масштабным, непрекращающимся и неизлечимым недугом, парализующим психику, известным как синдром неприятия Трампа». Трамп обвинил режиссера в «безудержной одержимости» его фигурой.

«Синдром неприятия Трампа» — это уничижительный термин, используемый для описания негативных реакций на Трампа, которые характеризуются как иррациональные и оторванные от реальных политических заявлений президента. Этот термин в основном используют сторонники Трампа для дискредитации критики в его адрес. WGCU пишет, что Райнер был сторонником Демократической партии и критиком Трампа.

Роб и Мишель поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».