Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера в убийстве своих родителей

32-летнего Ника Райнера обвинили в двойном убийстве первой степени — его отца режиссера Роба Райнера и его матери Мишель. Высшая мера наказания может предусматривать смертную казнь

Ник Райнер (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Верховный суд округа Лос-Анджелес предъявил 32-летнему Нику Райнеру — младшему сыну режиссера Роба Райнера и его жены Мишель — обвинение в убийстве своих родителей. Об этом сообщил Reuters.

Во вторник, 16 декабря, следователи передали дело об убийстве режиссера и его жены в прокуратуру. Позже в тот же день суд подал уголовное обвинение против Райнера-младшего, которое содержит пять страниц и два пункта обвинения в убийстве первой степени.

Ника Ранера задержали в воскресенье, 14 декабря. Reuters со ссылкой на чиновников пишет, что полицейские нашли достаточно улик для его задержания. Сына режиссера задержали спустя несколько часов после обнаружения тел супругов Райнер в доме на западе Лос-Анджелеса.

Окружной прокурор Натан Хохман на пресс-конференции 16 декабря заявил: «Потеря их [супругов Райнер] — это не просто трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь убийцу к ответственности». Он заявил, что за предъявленные Нику Райнеру обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь. Однако, по его словам, решение о том, будут ли прокуроры добиваться высшей меры, еще не принято. При этом прокуроры учтут мнение семьи погибших, отметил Хохман.

На вопрос об обнаружении орудия убийства окружной прокурор ответил, что эта информация будет раскрыта в суде. Точные обстоятельства, время и причина смерти будут установлены после проведения вскрытия, добавил он.

15 декабря CBS сообщил, что Ника Райнера заключили под стражу в тюрьме Лос-Анджелеса с возможностью освобождения под залог свыше $4 млн. Page Six и People писали, что 32-летний сын режиссера страдал от наркозависимости, в чем сам признавался в СМИ. AOL сообщает, что незадолго до убийства Райнер-младший поссорился с родителями на вечеринке.

Прокурор Хохман не стал отвечать, находился ли Райнер под воздействием наркотиков или алкоголя во время ареста и давал ли он показания полиции.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим. При этом он обвинил Роба Райнера в одержимости его фигурой. Режиссер поддерживал Демократическую партию и критиковал политику республиканца.

Роб и Мишель Райнеры поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».