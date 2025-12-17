 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера в убийстве своих родителей

Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера Ника в убийстве своих родителей
32-летнего Ника Райнера обвинили в двойном убийстве первой степени — его отца режиссера Роба Райнера и его матери Мишель. Высшая мера наказания может предусматривать смертную казнь
Ник Райнер
Ник Райнер (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Верховный суд округа Лос-Анджелес предъявил 32-летнему Нику Райнеру — младшему сыну режиссера Роба Райнера и его жены Мишель — обвинение в убийстве своих родителей. Об этом сообщил Reuters.

Во вторник, 16 декабря, следователи передали дело об убийстве режиссера и его жены в прокуратуру. Позже в тот же день суд подал уголовное обвинение против Райнера-младшего, которое содержит пять страниц и два пункта обвинения в убийстве первой степени.

Ника Ранера задержали в воскресенье, 14 декабря. Reuters со ссылкой на чиновников пишет, что полицейские нашли достаточно улик для его задержания. Сына режиссера задержали спустя несколько часов после обнаружения тел супругов Райнер в доме на западе Лос-Анджелеса.

Окружной прокурор Натан Хохман на пресс-конференции 16 декабря заявил: «Потеря их [супругов Райнер] — это не просто трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь убийцу к ответственности». Он заявил, что за предъявленные Нику Райнеру обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь. Однако, по его словам, решение о том, будут ли прокуроры добиваться высшей меры, еще не принято. При этом прокуроры учтут мнение семьи погибших, отметил Хохман.

По делу об убийстве режиссера Райнера и его жены задержали их сына
Общество
Мишель и Роб Райнер&nbsp;с&nbsp;сыном Ником (архивное фото)

На вопрос об обнаружении орудия убийства окружной прокурор ответил, что эта информация будет раскрыта в суде. Точные обстоятельства, время и причина смерти будут установлены после проведения вскрытия, добавил он.

15 декабря CBS сообщил, что Ника Райнера заключили под стражу в тюрьме Лос-Анджелеса с возможностью освобождения под залог свыше $4 млн. Page Six и People писали, что 32-летний сын режиссера страдал от наркозависимости, в чем сам признавался в СМИ. AOL сообщает, что незадолго до убийства Райнер-младший поссорился с родителями на вечеринке.

Прокурор Хохман не стал отвечать, находился ли Райнер под воздействием наркотиков или алкоголя во время ареста и давал ли он показания полиции.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим. При этом он обвинил Роба Райнера в одержимости его фигурой. Режиссер поддерживал Демократическую партию и критиковал политику республиканца.

Роб и Мишель Райнеры поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Лос-Анджелес убийство обвинение режиссер сын отец мать США

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
По делу об убийстве режиссера Райнера и его жены задержали их сына
Общество
Режиссера Роба Райнера с женой нашли мертвыми
Общество
Актера «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина нашли мертвым
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 05:27 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 05:27
Суд в США обвинил сына режиссера Роба Райнера в убийстве своих родителей Общество, 05:27
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Шмыгаль рассказал об обещании 15 стран помочь Украине в 2026 году Политика, 05:17
Число приостановивших за ночь полеты аэропортов увеличилось до семи Политика, 05:00
SuperJob выяснил, сколько россиян продлят новогодние каникулы отпуском Общество, 05:00
Fitch не исключило снижения рейтинга Euroclear из-за активов России Финансы, 04:54
Два человека пострадали при атаке дронов на район Краснодарского края Политика, 04:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вэнс пошутил, что передвигался по обледеневшей взлетной полосе как Байден Политика, 04:35
АЛРОСА оценила, когда в мире закончатся запасы алмазов Бизнес, 03:57
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым России без единого выстрела Политика, 03:52
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 03:47
Туск пожаловался, что президент Польши перестал отвечать на его звонки Политика, 03:19
Вучич пригрозил ответственностью сорвавшим стройку отеля Кушнера в Сербии Политика, 03:05