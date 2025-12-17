Нику Райнеру, обвиняемому в убийстве родителей, грозит смертная казнь

Ник Райнер (Фото: Aude Guerrucci / Reuters)

Сыну режиссера Роба Райнера, Нику, грозит смертная казнь. Его обвиняют в убийстве своего отца и матери, Мишель Райнер. Об этом пишет Reuters.

Окружной прокурор Натан Хохман заявил, что Нику Райнеру грозит либо пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, либо смертная казнь. Правоохранителям предстоит принять решение, будут ли они добиваться высшей меры наказания. Хохман подчеркнул, что в таких случаях прокуратура учитывает мнение семьи.

Американский актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Райнер были найдены мертвыми 14 декабря в их собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил представитель семьи, передает CNN. При этом власти первоначально не раскрывали личности погибших.

По данным TMZ, на телах жертв были зафиксированы ранения, характерные для нападения с ножом.

Позже стало известно, что сына режиссера Ника заключили под стражу с возможностью освобождения под залог свыше $4 млн. Об этом сообщал CBS News со ссылкой на сведения департамента шерифа Лос-Анджелеса.

New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечала, что сына пары обвинили в убийстве родителей. Page Six писал, что 32-летний сын Райнера находится под арестом в Лос-Анджелесе. Издание также сообщало, что Ник страдал наркозависимостью с подросткового возраста.

Роб и Мишель поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Роб Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».