Режиссера Роба Райнера с женой нашли мертвыми

Тела Роба Райнера и его жены Мишель были найдены в их доме в западной части Лос-Анджелеса. Официальная версия произошедшего пока не называется. По информации TMZ, у супругов ножевые ранения

Роб Райнер и Мишель Райнер (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Американский актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Райнер найдены мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил представитель семьи, передает CNN. Их тела полицейские обнаружили накануне, но личность погибших власти не раскрыли.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении представителя семьи.

Обстоятельства и причины смерти семьи Райнер выясняют детективы отдела по расследованию убийств из полиции Лос-Анджелеса. Они продолжают осматривать дом, где были найдены тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины, передает CNN. По информации издания TMZ, оба получили ранения, характерные для нападения с ножом.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бланд подтвердил, что одна из рассматриваемых детективами версий — убийство. Американский журнал People со ссылкой на источники пишет, что к смерти Роба и Мишель Райнер причастен их сын Ник. Издание отмечает, что в 2016 году Ник рассказывал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась в подростковом возрасте.

Роб и Мишель поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».