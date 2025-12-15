 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Режиссера Роба Райнера с женой нашли мертвыми

Тела Роба Райнера и его жены Мишель были найдены в их доме в западной части Лос-Анджелеса. Официальная версия произошедшего пока не называется. По информации TMZ, у супругов ножевые ранения
Роб Райнер и Мишель Райнер
Роб Райнер и Мишель Райнер (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Американский актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Райнер найдены мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил представитель семьи, передает CNN. Их тела полицейские обнаружили накануне, но личность погибших власти не раскрыли.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении представителя семьи.

Обстоятельства и причины смерти семьи Райнер выясняют детективы отдела по расследованию убийств из полиции Лос-Анджелеса. Они продолжают осматривать дом, где были найдены тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины, передает CNN. По информации издания TMZ, оба получили ранения, характерные для нападения с ножом.

Тела двух человек нашли в доме режиссера «Когда Гарри встретил Салли»
Общество
Фото:Jill Connelly / Reuters

Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бланд подтвердил, что одна из рассматриваемых детективами версий — убийство. Американский журнал People со ссылкой на источники пишет, что к смерти Роба и Мишель Райнер причастен их сын Ник. Издание отмечает, что в 2016 году Ник рассказывал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась в подростковом возрасте.

Роб и Мишель поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Лос-Анджелес убийство расследование режиссер

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 08:55 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 08:55
Reuters рассказал, как отказ Украины от НАТО скажется на переговорах Политика, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Воробьев рассказал о переговорах с арабскими фондами об инвестициях
РАДИО
 Бизнес, 09:00
Экс-лидеру Южной Кореи вменили захват власти через провокацию против КНДР Политика, 08:49
Кассовые разрывы и маркетинговые сборы: в чем вызовы большого ретейлаПодписка на РБК, 08:42
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года Спорт, 08:32
Импортер на упрощенке: как выбрать налоговый режим на 2026 годПодписка на РБК, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Вторичные санкции: как перестроиться российскому бизнесуПодписка на РБК, 08:14
Экс-владельцы Raven Russia решили подать «инвестиционный иск» к РоссииПодписка на РБК, 08:10
Минцифры пояснило цель создания консорциума для разработки аналога SAP Технологии и медиа, 08:09
Режиссера Роба Райнера с женой нашли мертвыми Общество, 08:06
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
В Шереметьево ограничили полеты из-за плана «Ковер» Общество, 08:00