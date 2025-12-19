Video

Президент России Владимир Путин призвал продлить время работы детсадов и яслей. Об этом он заявил на прямой линии. РБК ведёт прямую трансляцию и онлайн трансляцию.

«Надо увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Условно, не до 18 часов, а продлить это срок пребывания», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что для реализации идеи необходимо будет увеличить число педагогов и воспитателей. «Значит, их нужно набрать и нужно дать дополнительные ставки в эти учреждения», — пояснил президент.

Материал дополняется.