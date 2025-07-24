Профсоюз предсказал появление в России 60 тыс. «лишних» учителей

В связи со снижением числа учеников около 60 тыс. учителей начальных классов могут стать «лишними» к 2028 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование профсоюза «Учитель».

По подсчетам аналитиков, с 1 сентября 2025 года учеников начальных классов (1-4 классы) будет меньше на 346,7 тыс. По данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, в 2024 году на одного педагога приходилось 20 обучающихся.

«Это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тыс. педагогов начальных классов станут лишними, в 2026–2027 годах высвободятся еще почти 21,5 тыс. учителей «началки», а затем — еще 20,5 тыс.», — рассказала оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

Таким образом, к 2028 году число «лишних» учителей начальных классов может достигнуть 59,3 тыс.

При этом в этот же период количество учеников средней школы (5-9 классы) наоборот вырастет — на 314,5 тыс. Это значит, что потребуется дополнительно 13,8 тыс. педагогов, уточнила Мирясова. Однако в период с 2028 по 2031 год число начнет резко снижаться — в общем на 1,4 млн детей.

В Минпросвещения предложили вариант, при котором учителя начальных классов могут переквалифицироваться в учителей-предметников в основной и старшей школе.

Ранее Минпросвещения установило, сколько часов в неделю должны учиться школьники 1–4-х классов по максимально допустимой нагрузке. Так, с 1 сентября 2025 года нагрузка в 1-м классе составит от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м классе — от 23 до 26 часов, в 3-м классе — от 23 до 26 часов, в 4-м классе — от 23 до 26 часов.

При этом за четыре учебных года занятий не может быть меньше 2966 часов и больше 3305 часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.