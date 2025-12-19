Россия заняла четыре населенных пункта во время операции за неделю
Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
Группировка «Восток» в результате наступления заняла Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, а также Варваровку в Запорожской. Подразделения «Запада» взяли под контроль Новоплатоновку в Харьковской области.
Президент Владимир Путин 17 декабря заявил, что ВС России прочно удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта. С начала 2025 года под контроль России перешли более 300 населенных пунктов, среди которых крупные города.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны