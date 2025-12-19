Россия заняла четыре населенных пункта во время операции за неделю

Фото: Александр Река / ТАСС

Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.

Группировка «Восток» в результате наступления заняла Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, а также Варваровку в Запорожской. Подразделения «Запада» взяли под контроль Новоплатоновку в Харьковской области.

Президент Владимир Путин 17 декабря заявил, что ВС России прочно удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта. С начала 2025 года под контроль России перешли более 300 населенных пунктов, среди которых крупные города.