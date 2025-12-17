Путин заявил о сохранении Россией стратегической инициативы на фронте

Фото: Александр Река / ТАСС

Армия России прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и уверенно перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения», — сказал российский лидер.

С начала 2025 года ВС России взяли под контроль более 300 населенных пунктов, среди которых крупные города

При этом президент подчеркнул, что занятые российской армией позиции и плацдармы позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

По словам Владимира Путина, геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов — критической. При этом европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежном столкновении с Россией.