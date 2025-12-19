 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина
Путин заявил о скором взятии под контроль Красного Лимана

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс Карты»
Фото: сервис «Яндекс Карты»

Красный Лиман в ближайшее время будет полностью взят под контроль российскими войсками, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше уже чуть резче. Южнее к Славянску», — сказал глава государства.

Путин также отметил значимость взятия Красноармейска, которое открыло новые возможности для наступательных операций российской армии, и подчеркнул, что населенный пункт Димитров полностью окружен и контролируется войсками.

Лиман: что это за город и его стратегическое значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Виды Лимана

Лиман (Красный Лиман) — город в Краматорском районе Донбасса (с 2020-го). Расстояние до районного центра — 44 км, до Славянска — 20 км, до Донецка — 60 км.

Город считается одним из крупнейших и важнейших железнодорожных узлов Донбасса. Красный Лиман находился под российским контролем с конца мая по начало октября 2022 года. Минобороны сообщило, что из-за угрозы окружения войска были отведены «на более выгодные рубежи». В конце сентября 2025 года группировка войск «Запад» взяла под контроль поселок Кировск, который находится на севере ДНР недалеко от Красного Лимана.

Началась прямая линия Путина
Политика
Фото:Андрей Винокуров / РБК

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Прямая линия Прямая линия с Владимиром Путиным Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Материалы по теме
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Общество
Россия взяла под контроль 50% Димитрова в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области
Политика
