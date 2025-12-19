 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Ростовскую область

Губернатор Слюсарь рассказал о последствиях налета дронов на Ростовскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Ростов, Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несватойский районы подверглись налету беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В результате атаки в Ростове жители Болгарстроя и промпотребители в Западной промзоне остались без электроэнергии из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи. На проспекте Шолохова на площади 10 кв. м. загорелась хозяйственная постройка, возгорание ликвидировали.

Также было нарушено электроснабжение в хуторе Недвиговка и селе Займо-Обрыв. В городе Таганрог повреждения получили пять частных домов, загорелись три автомобиля.

Обошлось без пострадавших.

Слюсарь назвал число погибших при ночной атаке на Ростовскую область
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В ночь на 19 декабря в Липецке обломки сбитого дрона попали в жилой дом, а в Орле были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры. В Белгороде из-за украинского беспилотника пострадал пятимесячный ребенок.

На фоне угрозы ударов БПЛА прием и выпуск самолетов приостановили десять аэропортов. На момент подготовки публикации ограничения продолжают действовать в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Самары и Ярославля.

Александра Озерова
Юрий Слюсарь Ростовская область Ростов беспилотники
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

