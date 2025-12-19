Премьер Бельгии пошутил про дачу в Петербурге рядом с Депардье и Асадом

Барт де Вевер (Фото: Ben Stansall / Reuters)

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, отвергший на саммите Евросоюза идею о конфискации замороженных российских активов, пошутил на пресс-конференции про дачу в России.

«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — [Жерар] Депардье, а через дорогу — [бывший президент Сирии Башар] Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», — сказал бельгийский премьер журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Французский актер Жерар Депардье с января 2013 года имеет российское гражданство.

В прошлом декабре замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что свергнутый экс-лидер Сирии находится в России. В октябре немецкая газета Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи Асада сообщила, что бывший президент Сирии вместе с семьей живет в «Москва-Сити».

По итогам саммита лидеры ЕС утвердили финансирование Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы за счет общего бюджета союза. Идея использовать замороженные российские активы, против которой активно выступала Бельгия, была отклонена, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что речь идет о беспроцентном кредите, при этом российские активы останутся замороженными. ЕС также продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

Как отмечает FT, компромисс был достигнут после более 16 часов переговоров, активную поддержку схеме через бюджет ЕС оказывали Франция и Италия. При этом Чехия, Венгрия и Словакия не будут нести прямых финансовых обязательств по этому решению.

Значительная часть замороженных российских активов хранится именно в Бельгии, в депозитарии Euroclear. Брюссель настаивал на юридических гарантиях и распределении рисков между странами ЕС в случае конфискации средств. Россия заявляла, что любые действия с ее активами будет расценивать как незаконные и оставляет за собой право на ответные меры.