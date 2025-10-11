Zeit: Асад живет с семьей в Москва-Сити и проводит часы за онлайн-играми

Zeit узнала о жизни Асада в Москва-Сити и часах за онлайн-играми

Семья Асада живет в трех квартирах, а сам он часами играет в игры, пишет Zeit. О том, что его родные владеют почти двумя десятками квартир в Москва-Сити, еще в 2019-м писала FT, в Кремле ответили, что в России «свободный рынок»

Башар Асад (Фото: РИА Новости)

Свергнутый экс-президент Сирии Башар Асад, получивший убежище в России после отъезда из страны, вместе с семьей живет в Москва-Сити и проводит часы за онлайн-играми. Об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи Асада, знакомый с последним с детства.

Источник, как уточняет газета, покинул Сирию еще в 2011 году после начала в стране протестов, и с тех пор проживает в Европе. Причиной стали разногласия с Асадом, ранее он занимал высокий военный пост.

Собеседник Zeit сообщил, что сведения ему предоставили «достоверные источники». Издание, тем не менее, пишет, что проверить эту информацию невозможно.

По словам собеседника Zeit, Асад живет «в трех квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-играми».

Кроме того, Асад часто бывает в загородном доме в Подмосковье, говорит источник. За домом, по его информации, смотрит частное охранное предприятие.

По данным Die Zeit, в общей сложности семья Асада владеет примерно двумя десятками квартир в Москва-Сити.

К статье прикреплена фотография, на которой можно увидеть комплекс «Город столиц». В подписи к ней говорится, что «семье Асада принадлежит около 20 квартир в левой башне».

Слева изображена башня «Москва» высотой в 76 этажей.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Временным президентом назначен Ахмед аш-Шараа, который возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), сыгравшую ключевую роль в свержении режима.

Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями. Российский МИД подтверждал, что Асад находится в России и в безопасности.

Reuters писал со ссылкой на 14 сирийских чиновников, источник из окружения политика и спутниковые снимки, что Асад перед бегством из Сирии успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. Для этого советник Асада арендовал джет Embraer, на нем из страны вывезли в том числе родственников экс-президента. За 48 часов до падения режима Асада джет совершил четыре перелета туда и обратно.

О том, что семья Асада купила недвижимость в Москва-Сити, еще в 2019 году писала Financial Times. По данным издания, с 2013 по 2019 год родственники Асада — члены семьи его дяди Мохаммада Маклуфа — приобрели в Москве недвижимость на $40 млн. По меньшей мере 18 из 20 купленных квартир, как писала газета, были расположены в ЖК «Город Столиц» в Москва-Сити, их официальными владельцами выступали ливанские офшорные фирмы. Руководство ЗАО «Башня Федерация» позднее подтвердило, что апартаменты в жилом комплексе покупали в том числе и граждане Сирии.

В Кремле тогда заявили, что не знают, есть ли у семьи президента Сирии элитные квартиры в Москва-Сити. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что в России «свободный рынок» и Кремль не обязан знать о покупке квартир родственниками Асада. Он также добавил, что покупка недвижимости в столице иностранными гражданами — широко распространенная практика.