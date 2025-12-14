Вице-премьер Италии назвал лучший путь со «страной с 6 тыс. боеголовок»

Маттео Сальвини (Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Италия не воюет с Россией, а лучший путь вперед со страной, «у которой 6 тыс. боеголовок», — это диалог, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает askanews.

«Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией. Когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец, Папа Лев, — лучший путь вперед. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», — сказал он.

Сальвини добавил, что, если ранее Европа не участвовала в мирном процессе, то теперь, по его мнению, фактически бойкотирует его.

Politico ранее узнало, что Италия наравне с Бельгией, Мальтой и Болгарией выступает против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов России на сумму €210 млрд.

В середине сентября министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна не готова к гипотетическому нападению другого государства.

Материал дополняется