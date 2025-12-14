 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Вице-премьер Италии назвал лучший путь со «страной с 6 тыс. боеголовок»

Вице-премьер Италии Сальвини призвал к диалогу с Россией
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Маттео Сальвини
Маттео Сальвини (Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Италия не воюет с Россией, а лучший путь вперед со страной, «у которой 6 тыс. боеголовок», — это диалог, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает askanews.

«Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией. Когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец, Папа Лев, — лучший путь вперед. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», — сказал он.

Сальвини добавил, что, если ранее Европа не участвовала в мирном процессе, то теперь, по его мнению, фактически бойкотирует его. 

Politico ранее узнало, что Италия наравне с Бельгией, Мальтой и Болгарией выступает против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов России на сумму €210 млрд.

В середине сентября министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна не готова к гипотетическому нападению другого государства.

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Егор Алимов
Италия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 20:34 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 20:34
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в университете в США Общество, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Генассамблея FIDE поддержала полное и частичное снятие санкций с россиян Спорт, 20:18
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов Общество, 20:08
ПСЖ взял Сафонова на финал Межконтинентального кубка Спорт, 20:00
Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине Политика, 20:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Вице-премьер Италии назвал лучший путь со «страной с 6 тыс. боеголовок» Политика, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Обезвредившим стрелка в Сиднее прохожим оказался владелец фруктовой лавки Политика, 19:32
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас» Спорт, 19:14
В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером Политика, 19:09
Кадыров заявил, что в атакованном БПЛА «Грозном-Сити» были гражданские Политика, 19:05