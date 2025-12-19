В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели несколько взрывов, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные издания.

Взрывы также прозвучали на энергообъектах.

«В части города снова пропал свет», — пишет издание.

13 декабря стало известно, что большая часть Одессы осталась без тепла и воды. Уже к 17 числу чрезвычайная ситуация, вызванная повреждениями энергетической инфраструктуры Одесской области, приобрела статус государственного уровня.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.