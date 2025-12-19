В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели несколько взрывов, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные издания.
Взрывы также прозвучали на энергообъектах.
«В части города снова пропал свет», — пишет издание.
13 декабря стало известно, что большая часть Одессы осталась без тепла и воды. Уже к 17 числу чрезвычайная ситуация, вызванная повреждениями энергетической инфраструктуры Одесской области, приобрела статус государственного уровня.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы