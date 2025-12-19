 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Одессе прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прогремели несколько взрывов, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные издания.

Взрывы также прозвучали на энергообъектах.

«В части города снова пропал свет», — пишет издание.

Большая часть Одессы осталась без света, тепла и воды
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

13 декабря стало известно, что большая часть Одессы осталась без тепла и воды. Уже к 17 числу чрезвычайная ситуация, вызванная повреждениями энергетической инфраструктуры Одесской области, приобрела статус государственного уровня.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Одесса взрывы Украина энергообъект

