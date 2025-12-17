ЧС в энергетике Одесской области присвоили статус государственного уровня

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Чрезвычайная ситуация, вызванная повреждениями энергетической инфраструктуры Одесской области, приобрела статус государственного уровня. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

Основанием для этого решения стали последствия российских ударов по объектам энергетики, которые привели к отключению электричества более чем на трое суток.

12 декабря Минобороны России сообщило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Удары были нанесены в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

13 декабря стало известно, что большая часть Одессы осталась без тепла и воды. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лисак. По его словам, в городе ночью и утром звучали взрывы, в результате чего были обесточены объекты энергетической инфраструктуры.

Пресс-служба мэрии Одессы также сообщила об отключении ряда объектов критической инфраструктуры. Власти заявили, что круглосуточно работают пункты несокрушимости, городские больницы переведены на автономное электроснабжение, обеспечены запасы воды и топлива. Бюветные комплексы функционируют от генераторов, организован подвоз технической воды в районы города.

По данным мэрии, подача тепла и воды была отключена на 14 улицах в четырех районах Одессы — Приморском, Хаджибейском, Киевском и Пересыпском.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате ударов возникли возгорания, были повреждены административные здания и объекты энергетики. В отдельных районах области наблюдались перебои с электроснабжением. Также без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, из-за чего временно была приостановлена работа трамваев и троллейбусов.

Всего на Украине более 1 млн абонентов остались без электроэнергии после взрывов в ночь на 13 декабря, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

15 декабря стало известно, что в Одессе сохраняются проблемы с водоснабжением. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что во всех районах города размещены автоцистерны, где одесситы могут набрать воду. Кроме того, из других регионов в Одессу переданы генераторы, которые обеспечивают электропитание городских котельных.