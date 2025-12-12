ДТЭК сообщил о повреждении 20-й подстанции в Одесской области

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Одесской области 20-я по счету подстанция украинского энергохолдинга ДТЭК получила значительные повреждения, сообщила в телеграм-канале пресс-служба компании. Без электроэнергии остаются 90 тыс. потребителей.

«Это уже 20-я подстанция, которая получила значительные повреждения в области», — говорится в сообщении представителей холдинга.

Кроме того, в регионе был поврежден объект другой энергетической компании, название которой не уточнили.

Накануне Минобороны сообщило, что российская армия ударила по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, используемым для нужд ВСУ и военных предприятий. Они были поражены с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.