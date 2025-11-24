Одесса и Сумы частично остались без света
В Одессе частично пропало электричество, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лисак в своем телеграм-канале.
«В нескольких районах города отсутствует электроснабжение», — написал он.
Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» передало в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что в городе перестали ходить некоторые троллейбусы и трамваи.
Ранее «Страна.ua» сообщило о взрывах, прогремевших на фоне воздушной тревоги, и последующих возгораниях. По данным издания, взрывы прозвучали на электростанции и в одном из жилых домов.
Также обесточена часть города Сумы, об этом сообщил мэр Александр Лисенко в своем телеграм-канале. В городе частично пропало водоснабжение.
Помимо этого, взрыв прогремел в Запорожье, передает «Страна.ua».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины