Военная операция на Украине⁠,
0

Одесса и Сумы частично остались без света

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Одессе частично пропало электричество, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лисак в своем телеграм-канале.

«В нескольких районах города отсутствует электроснабжение», — написал он.

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» передало в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что в городе перестали ходить некоторые троллейбусы и трамваи.

Ранее «Страна.ua» сообщило о взрывах, прогремевших на фоне воздушной тревоги, и последующих возгораниях. По данным издания, взрывы прозвучали на электростанции и в одном из жилых домов.

Также обесточена часть города Сумы, об этом сообщил мэр Александр Лисенко в своем телеграм-канале. В городе частично пропало водоснабжение.

При взрыве в одесском ТЦК погиб один человек
Общество
Фото:Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Помимо этого, взрыв прогремел в Запорожье, передает «Страна.ua».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Одесса Сумы Украина отключение электричества электроснабжение взрывы
