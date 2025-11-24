Одесса и Сумы частично остались без света

Фото: Ed Ram / Getty Images

В Одессе частично пропало электричество, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лисак в своем телеграм-канале.

«В нескольких районах города отсутствует электроснабжение», — написал он.

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» передало в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что в городе перестали ходить некоторые троллейбусы и трамваи.

Ранее «Страна.ua» сообщило о взрывах, прогремевших на фоне воздушной тревоги, и последующих возгораниях. По данным издания, взрывы прозвучали на электростанции и в одном из жилых домов.

Также обесточена часть города Сумы, об этом сообщил мэр Александр Лисенко в своем телеграм-канале. В городе частично пропало водоснабжение.

Помимо этого, взрыв прогремел в Запорожье, передает «Страна.ua».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.