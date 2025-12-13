 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Большая часть Одессы осталась без тепла и воды

Не работают также все тяговые подстанции, обеспечивающие работу трамваев и троллейбусов
Большая часть Одессы оказалась без тепло- и водоснабжения, сообщает начальник городской военной администрации Сергей Лисак. В городе ночью и утром звучали взрывы.

«Обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует теплоснабжение и водоснабжение», — написал он в своем телеграм-канале.

Пресс-служба мэрии города также сообщила об отключении ряда объектов критической инфраструктуры.

«Круглосуточно работают пункты несокрушимости. <...> Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Обеспечен запас воды и топлива. Бюветные комплексы работают от генераторов. Организован подвоз технической воды в районы», — говорится в сообщении.

«Пункты несокрушимости» — это защищенные места, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление.

По данным мэрии, подача тепла и воды отключена на 14 улицах в четырех районах Одессы — Приморском, Хаджибейском, Киевском и Пересыпском.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в результате ударов возникли возгорания, были повреждены административные здания и объекты энергетики. «В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением. <...> Информация о погибших не поступала», — добавил Кипер.

Кроме этого, без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, которые обеспечивают током электроподвижной состав. В связи с этим была временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Власти поручили увеличить количество автобусов на городских маршрутах.

Согласно сведениям государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Одесской области, пострадали четыре человека.

Накануне вечером, около 23:00 мск, Минобороны России сообщило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

Кроме этого, были повреждены цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества и пункты временной дислокации ВСУ.

Удары были нанесены в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России с 6 по 12 декабря. Так, например, в ночь на 11 декабря были сбиты 287 украинских дронов над 12 регионами России. Предыдущая сравнимая по масштабу атака произошла в ночь на 25 ноября — тогда перехватили 249 БПЛА.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Одесса тепло вода отключение воды
