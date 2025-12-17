 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил, что Россия настаивает на нерасширении НАТО на Восток

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на Восток. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Вот нам сегодня говорят: вы не имеете права заставлять кого-то решать свои вопросы безопасности так, как вы хотите, и лишать их права так, как они это хотят делать. Мы никого не лишаем этого права. И мы ничего особенного ни от кого не требуем. Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний», — сказал глава государства.

Об отсутствии планов по расширению НАТО на Восток было заявлено публично, однако в итоге в альянсе на это «плевать хотели», заключил Путин.

Путин объяснил, почему Россия не стала членом «цивилизованного Запада»
Политика
Владимир Путин

При этом президент назвал ложью и бредом заявления Запада о неизбежности «большой войны» с Россией. По его словам, европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову» населению страхи.

Романов Илья
Россия Владимир Путин НАТО
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

