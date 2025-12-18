 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский отказался убирать из Конституции стремление в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Москва требует от Киева отказаться от стремления в НАТО. Это намерение включено в Конституцию Украины. Зеленский сказал, что не считает правильным менять Основной закон в этой части
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Украине не следует менять Конституцию и убирать из нее намерение вступить в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

«Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства. Во-первых, это Конституция Украины. И пусть украинский народ решает, что делать с этой Конституцией», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Со слов Зеленского, бывший президент США Джо Байден еще до начала боевых действий говорил ему, что Украина в НАТО не вступит, затем этот вопрос не раз поднимался им во время визита в Белый дом. Как заметил украинский лидер, его настойчивость вызывала улыбки и ироничное отношение у сотрудников президентской администрации, те называли его «трудным».

Позиция США по вопросу вступления Украины в НАТО «пока» не менялась, продолжил Зеленский и отметил, что это может измениться.

На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

Российский президент Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции стремление Украины в НАТО. Он напомнил ранее, что Украина в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством, Россия это поддержала и на той же базе признавала ее границы. «Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в Основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались», — заявил Путин прошлой осенью. Накануне, 17 декабря, он подчеркнул, что Москва требует нерасширения альянса на восток.

По сведениям The Wall Street Journal, США, чтобы «выйти из тупика» в мирных переговорах, предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Договора о НАТО, подразумевающей коллективную оборону.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

