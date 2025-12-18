Зеленский: США и Украина не согласовали статус Донбасса и Запорожской АЭС

Зеленский назвал темы, по которым США и Украина не нашли компромисс

Стивен Уиткофф и Владимир Зеленский (Фото: Guido Bergmann / Getty Images)

Украина и США все еще не нашли компромисс по трем пунктам: принадлежность Донбасса, статус Запорожской АЭС и «репарационный кредит», заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге. Трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента.

«Что касается чувствительных вопросов, о которых мы говорили с Соединенными Штатами Америки, — это Донбасс, вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. [Запорожская] атомная станция. <...> Вопрос не решен. И вопрос денег», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что поддерживает предоставление Украине «репарационного кредита» за счет российских активов: это вопрос не только финансовой поддержки страны, но и «другого характера». Зеленский заявил, что не хочет, чтобы механизм финансирования республики «попал в руки» России.

Украинский президент также отметил, что в случае отказа Евросоюза выделить республике новое финансирование, в стране в разы снизится производство беспилотников. Он добавил, что Украине не хватает ракет для некоторых систем ПВО.

По словам Зеленского, в 2026 году стране грозит дефицит бюджета в размере €45–50 млрд.

Москва считает любые действия со своими активами воровством и предупреждает об ответных мерах. В Кремле предупредили, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные люди.

Ранее президент Украины сообщил журналистам, что Киев не готов вывести ВСУ из Донбасса, поэтому США ищут компромисс для урегулирования этой проблемы.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.